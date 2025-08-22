На Киевщине по вражеским БпЛА работают силы ПВО
- В Киевской области объявляли воздушную тревогу из-за вражеского БПЛА и угрозы баллистического вооружения; силы ПВО работают по цели
- Граждан призвали оставаться в укрытиях до конца тревоги и соблюдать информационную тишину, не фиксируя работу ПВО.
В пятницу, 22 августа, в Киевской области прогремели взрывы. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.
Что известно о работе сил ПВО в Киевской области?
Воздушная тревога в Киевской области была объявлена в 14:48. Тогда же воздушные силы ВСУ написали, что на востоке Киевщины зафиксировали вражеский БпЛА.
Впоследствии также добавилась угроза применения баллистического вооружения с востока.
В 15:41 в Киевской ОВА написали, что в воздушном пространстве области зафиксирован БПЛА, а силы ПВО работают по цели.
Находитесь в укрытии до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,
– говорится в сообщении.
Украинцев также призвали соблюдать информационную тишину – не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.
Этой ночью россияне атаковали Украину "Шахедами"?
- В ночь на 22 августа россияне атаковали 55-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. По данным Воздушных сил, 46 вражеских дронов были сбиты ПВО, также зафиксировано попадание 9 ударных БпЛА на 4 локациях.
В результате атаки на Днепропетровщине повреждены коммунальное предприятие, жилые дома, не эксплуатируемое здание. Там горели частный дом и гараж.
- Тем временем в Чугуевской общине Харьковской области целью стало неработающее промышленное предприятие. В результате ночного удара там повреждены пустые складские здания.