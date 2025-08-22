В пятницу, 22 августа, в Киевской области прогремели взрывы. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

Читайте также Россия усилила производство дронов, Украина – нет: Зеленский назвал причину

Что известно о работе сил ПВО в Киевской области?

Воздушная тревога в Киевской области была объявлена ​​в 14:48. Тогда же воздушные силы ВСУ написали, что на востоке Киевщины зафиксировали вражеский БпЛА.

Впоследствии также добавилась угроза применения баллистического вооружения с востока.

В 15:41 в Киевской ОВА написали, что в воздушном пространстве области зафиксирован БПЛА, а силы ПВО работают по цели.

Находитесь в укрытии до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,

– говорится в сообщении.

Украинцев также призвали соблюдать информационную тишину – не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Этой ночью россияне атаковали Украину "Шахедами"?