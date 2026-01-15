Київщина – під ударом: ППО збиває дрони, чути вибухи

Уранці 15 січня російські окупанти запустили дрони по Київській області. Сили ППО працювали по ворожих цілях.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Чому на Київщині пролунали вибухи?

Зранку в четвер, 15 січня, у Київській області оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворожих дронів.

"Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги", – закликала міська військова адміністрація.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли про БпЛА повз Київське водосховище, курсом на Вишгород.

Що відомо про російські обстріли?