На Киевщине работает ПВО: россияне атакуют дронами

Утром 15 января российские оккупанты запустили дроны по Киевской области. Силы ПВО работали по вражеским целям.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

Почему на Киевщине прогремели взрывы?

Утром в четверг, 15 января, в Киевской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения вражеских дронов.

"Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги", – призвала городская военная администрация.

В Воздушных силах ВСУ рассказали о БпЛА мимо Киевского водохранилища, курсом на Вышгород.

Что известно о российских обстрелах?