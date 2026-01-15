Про це пише 24 Канал із посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Чому на Київщині пролунали вибухи?

Зранку в четвер, 15 січня, у Київській області оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворожих дронів.

"Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги", – закликала міська військова адміністрація.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли про БпЛА повз Київське водосховище, курсом на Вишгород.

