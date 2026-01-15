Про це пише 24 Канал із посиланням на Київську міську військову адміністрацію.
Чому на Київщині пролунали вибухи?
Зранку в четвер, 15 січня, у Київській області оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворожих дронів.
"Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги", – закликала міська військова адміністрація.
У Повітряних силах ЗСУ розповіли про БпЛА повз Київське водосховище, курсом на Вишгород.
Що відомо про російські обстріли?
Нагадаємо, що водночас, зранку 15 січня, російський "Шахед" вдарив по центру Львова. Ворожий безпілотник влучив у дитмайданчик на вулиці Степана Бандери. Попередньо, без жертв і постраждалих.
Мер Львова Андрій Садовий уточнив, що вибуховою хвилею трохи зачепило тракториста, який прибирав сніг, але з ним усе гаразд. Крім того, повибивало вікна у будівлях поруч, зокрема в корпусі політехніки та житлових будинках.