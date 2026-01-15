Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

Почему на Киевщине прогремели взрывы?

Утром в четверг, 15 января, в Киевской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения вражеских дронов.

"Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги", – призвала городская военная администрация.

В Воздушных силах ВСУ рассказали о БпЛА мимо Киевского водохранилища, курсом на Вышгород.

Что известно о российских обстрелах?