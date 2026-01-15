Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.
Почему на Киевщине прогремели взрывы?
Утром в четверг, 15 января, в Киевской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения вражеских дронов.
"Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги", – призвала городская военная администрация.
В Воздушных силах ВСУ рассказали о БпЛА мимо Киевского водохранилища, курсом на Вышгород.
Что известно о российских обстрелах?
Напомним, что одновременно, утром 15 января, российский "Шахед" ударил по центру Львова. Вражеский беспилотник попал в детскую площадку на улице Степана Бандеры. Предварительно, без жертв и пострадавших.
Мэр Львова Андрей Садовый уточнил, что взрывной волной немного задело тракториста, который убирал снег, но с ним все в порядке. Кроме того, выбило окна в зданиях рядом, в частности в корпусе политехники и жилых домах.