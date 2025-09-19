Укр Рус
19 вересня, 19:10
На Київщині прогриміли потужні вибухи: монітори повідомляють, що Росія вдарила балістикою

Надія Батюк
Основні тези
  • На Київщині ввечері 19 вересня пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги через загрозу балістичного удару з Брянська.
  • Звуки вибухів чули в Броварському та Бориспільському районах.

Росія продовжує атакувати Україну. Ввечері 19 вересня під ударом опинилася Київська область.

Там було чутно вибухи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на моніторингові канали.

Що відомо про вибухи на Київщині?

Повітряну тривогу на Київщині оголосили о 18:56. Тоді ж у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістики з Брянська. Вже о 19:05 на Київщині було гучно. 

За даними моніторингових каналів, звуки вибухів чули в Броварському та Бориспільському районах області. Станом на 19:30 в області оголосили відбій загрози.

Однак у разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні закликаємо якомога швидше пройти в укриття.

Російські атаки на Україну: коротко про головне

  • Росія цинічно продовжує атакувати Україну. Атака "Шахедами" у ніч на 19 вересня спричинила наслідки.

  • У Києві через обстріл могли виникнути перебої з оплатою квитків у швидкісному трамваї й фунікулері. У КМВА повідомили, що через обстріл пошкоджено канал підключення до оператора телекомунікаційної мережі, що надає послуги КП "Київпастранс". Через це офіційний сайт підприємства також тимчасово не працював.

  • Окрім цього, за даними КМВА, вранці 19 вересня у Шевченківському районі Києва виявили нерозірваний дрон. Тоді Тимур Ткаченко повідомив, що на місці події працювали фахівці.

  • За попередніми даними, протиповітряною обороною було збито/подавлено 71 ворожий БпЛА типу "Шахед" і дрони інших типів на півночі, сході та в центрі України.

  • Секретар Ради національної безпеки України Рустем Умєров заявив, що країна наразі потребує якомога більше систем протиповітряної оборони та дронів-перехоплювачів, оскільки Росія може розширити атаки вже до кінця 2025 року.

  • Країна-агресорка намагається збільшити кількість атак до 1000 на день. Наразі вона обстрілює Україну, використовуючи крилаті та балістичні ракети, а також дрони-камікадзе.