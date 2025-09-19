На Київщині прогриміли потужні вибухи: монітори повідомляють, що Росія вдарила балістикою
- На Київщині ввечері 19 вересня пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги через загрозу балістичного удару з Брянська.
- Звуки вибухів чули в Броварському та Бориспільському районах.
Росія продовжує атакувати Україну. Ввечері 19 вересня під ударом опинилася Київська область.
Там було чутно вибухи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на моніторингові канали.
Що відомо про вибухи на Київщині?
Повітряну тривогу на Київщині оголосили о 18:56. Тоді ж у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістики з Брянська. Вже о 19:05 на Київщині було гучно.
За даними моніторингових каналів, звуки вибухів чули в Броварському та Бориспільському районах області. Станом на 19:30 в області оголосили відбій загрози.
Однак у разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні закликаємо якомога швидше пройти в укриття.
Російські атаки на Україну: коротко про головне
Росія цинічно продовжує атакувати Україну. Атака "Шахедами" у ніч на 19 вересня спричинила наслідки.
У Києві через обстріл могли виникнути перебої з оплатою квитків у швидкісному трамваї й фунікулері. У КМВА повідомили, що через обстріл пошкоджено канал підключення до оператора телекомунікаційної мережі, що надає послуги КП "Київпастранс". Через це офіційний сайт підприємства також тимчасово не працював.
Окрім цього, за даними КМВА, вранці 19 вересня у Шевченківському районі Києва виявили нерозірваний дрон. Тоді Тимур Ткаченко повідомив, що на місці події працювали фахівці.
За попередніми даними, протиповітряною обороною було збито/подавлено 71 ворожий БпЛА типу "Шахед" і дрони інших типів на півночі, сході та в центрі України.
Секретар Ради національної безпеки України Рустем Умєров заявив, що країна наразі потребує якомога більше систем протиповітряної оборони та дронів-перехоплювачів, оскільки Росія може розширити атаки вже до кінця 2025 року.
Країна-агресорка намагається збільшити кількість атак до 1000 на день. Наразі вона обстрілює Україну, використовуючи крилаті та балістичні ракети, а також дрони-камікадзе.