18 вересня, 03:31
У Київській області працюють сили ППО – є загроза БпЛА для Києва, у столиці чутно вибухи

Олесь Друкач
Основні тези
  • У Київській області працюють сили ППО через загрозу ударних дронів російської армії.
  • Повітряна тривога в Києві розпочалася о 03:26 через рух безпілотників з півдня до столиці.

Ударні дрони російської армії залетіли до Київської області вночі 18 вересня. Також вони створили загрозу для Києва.

Про роботу ППО у регіоні повідомила ОВА. 24 Канал пише, що ми знаємо на цей момент.

Хронологія атаки Російські війська знову запустили "Шахеди": в яких областях загроза 

Атака на Київщину 18 вересня: що відомо?

Повітряна тривога у Києві почалася о 03:26, у Київській області в деяких районах її оголосили трохи раніше. Річ утім, що уночі 18 вересня до регіону залетіли ударні БпЛА ворога. 

За інформацією Повітряних сил та моніторів, близько десятка безпілотників рухалися з півдня до Києва. Київська ОВА повідомила про роботу сил ППО у регіоні. 

О 03:40 стало відомо з допису КМВА у соцмережах, що Протиповітряна оборона працює над ліквідацією загрози в небі над Києвом. У столиці чутно звуки вибухів.

Де ще була загроза від БпЛА цієї ж ночі?

  • Близько 23:44 увечері 17 вересня у Конотопі в Сумській області пролунали вибухи під час атаки російських безпілотників.
  • Також на Полтавщині російський дрон влучив у автозаправну станцію, там виникла пожежа і постраждали люди.