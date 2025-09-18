У Київській області працюють сили ППО – є загроза БпЛА для Києва, у столиці чутно вибухи
- У Київській області працюють сили ППО через загрозу ударних дронів російської армії.
- Повітряна тривога в Києві розпочалася о 03:26 через рух безпілотників з півдня до столиці.
Ударні дрони російської армії залетіли до Київської області вночі 18 вересня. Також вони створили загрозу для Києва.
Про роботу ППО у регіоні повідомила ОВА. 24 Канал пише, що ми знаємо на цей момент.
Хронологія атаки Російські війська знову запустили "Шахеди": в яких областях загроза
Атака на Київщину 18 вересня: що відомо?
Повітряна тривога у Києві почалася о 03:26, у Київській області в деяких районах її оголосили трохи раніше. Річ утім, що уночі 18 вересня до регіону залетіли ударні БпЛА ворога.
За інформацією Повітряних сил та моніторів, близько десятка безпілотників рухалися з півдня до Києва. Київська ОВА повідомила про роботу сил ППО у регіоні.
О 03:40 стало відомо з допису КМВА у соцмережах, що Протиповітряна оборона працює над ліквідацією загрози в небі над Києвом. У столиці чутно звуки вибухів.
Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.
Де ще була загроза від БпЛА цієї ж ночі?
- Близько 23:44 увечері 17 вересня у Конотопі в Сумській області пролунали вибухи під час атаки російських безпілотників.
- Також на Полтавщині російський дрон влучив у автозаправну станцію, там виникла пожежа і постраждали люди.