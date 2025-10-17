Укр Рус
24 Канал Головні новини Київську область атакують "Шахеди": по цілях відпрацьовує ППО
17 жовтня, 23:42
1

Київську область атакують "Шахеди": по цілях відпрацьовує ППО

Владислав Кравцов
Основні тези
  • У Київській області пізно ввечері 17 жовтня було зафіксовано атаку ворожих дронів-камікадзе, на що реагували сили ППО.
  • Повітряну тривогу оголосили у кількох районах, а мешканців закликали залишатись в укриттях та дотримуватись правил безпеки.

У Київській області пізно ввечері 17 жовтня стало відомо про роботу ППО. Регіон атакували ворожі дрони-камікадзе.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

Дивіться також У Чугуєві важка ситуація зі світлом: росіяни атакували місто дронами 

Повітряну тривогу оголошували у Бориспільському, Броварському, Обухівському та Вишгородському районах Київської області. Повітряні сили попереджали про рух ворожих дронів. 

БпЛА на сході Київщини (Броварський, Бориспільський р-ни), курс західний, 
– написали військові.

Уже о 23:40 у Київській ОВА повідомили, що по ворожих цілях працює протиповітряна оборона.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", – йшлося в повідомленні.

В обласній військовій адміністрації також закликали громадян не нехтувати правилами безпеки, а також залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.