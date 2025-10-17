Київську область атакують "Шахеди": по цілях відпрацьовує ППО
- У Київській області пізно ввечері 17 жовтня було зафіксовано атаку ворожих дронів-камікадзе, на що реагували сили ППО.
- Повітряну тривогу оголосили у кількох районах, а мешканців закликали залишатись в укриттях та дотримуватись правил безпеки.
У Київській області пізно ввечері 17 жовтня стало відомо про роботу ППО. Регіон атакували ворожі дрони-камікадзе.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.
Повітряну тривогу оголошували у Бориспільському, Броварському, Обухівському та Вишгородському районах Київської області. Повітряні сили попереджали про рух ворожих дронів.
БпЛА на сході Київщини (Броварський, Бориспільський р-ни), курс західний,
– написали військові.
Уже о 23:40 у Київській ОВА повідомили, що по ворожих цілях працює протиповітряна оборона.
"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", – йшлося в повідомленні.
В обласній військовій адміністрації також закликали громадян не нехтувати правилами безпеки, а також залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
