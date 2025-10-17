В Киевской области поздно вечером 17 октября стало известно о работе ПВО. Регион атаковали вражеские дроны-камикадзе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

Воздушную тревогу объявляли в Бориспольском, Броварском, Обуховском и Вышгородском районах Киевской области. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских дронов.

БПЛА на востоке Киевской области (Броварской, Бориспольский р-ны), курс западный,

– написали военные.

Уже в 23:40 в Киевской ОВА сообщили, что по вражеским целям работает противовоздушная оборона.

"Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", – говорилось в сообщении.

В областной военной администрации также призвали граждан не пренебрегать правилами безопасности, а также оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

