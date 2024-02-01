На певному напрямку вводили режим тиші, – Юсов розповів, як відбувався обмін полоненими

31 січня відбувся ювілейний обмін військовополоненими. У ГУР сказали, кого вдалося врятувати і як відбувався сам процес повернення захисників.

Вчорашній 50-ий обмін військовополоненими – один із найбільших за період повномасштабного вторгнення. Додому повернули одразу 207 українських оборонців. Про це в ефірі телемарафону розповів представник ГУР Андрій Юсов, передає 24 Канал.

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Кого повернули

За словами Юсова, у рамках нового обміну звільнили представників різних підрозділів ЗСУ, ДПСУ, ТрО, Нацполіції тощо. Серед них, зокрема були й ті, що захищали Маріуполь.

Це велика подія. Дуже багато наших оборонців ще залишаються у полоні, і робота над їх звільненням обов’язково буде продовжена,

– заявив розвідник.

Як відбувався обмін

Представник ГУР зауважив, що обмін відбувся за визначеним алгоритмом. Координаційний штаб з питань щодо поводження з військовополоненими, а також всі сили оборони і безпеки, які входять до цього штабу, провели відповідну роботу.

На визначеному напрямку був забезпечений режим тиші. Звичайно, Україна віддала певну кількість російських військовополонених. Вчора ми отримали позитивний успішний результат. Все пройшло добре,

– резюмував Юсов.

За його словами майже 40 захисників, які повернулися з полону, – у важкому стані. Вони мають поранення і ускладнення від хронічних хвороб. Усім звільненим з полону надається допомога. Крім того, правоохоронні органи і правозахисні організації проведуть анкетування та опитування щодо умов утримання військовополонених.

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