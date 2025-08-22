Найближчими днями в більшості областей України вируватиме негода. Йтимуть значні дощі та грози, також подекуди град і шквали.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

До теми Зливи, грози й навіть град накриють більшу частину України: перелік областей, де буде негода

Коли в Україні припиняться дощі?

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища на 22 серпня. Вночі та вранці у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Волинській, Рівненській і Житомирській областях будуть значні дощі.

Вдень у Київській, Чернігівській, Вінницькій, Сумській, Черкаській, Полтавській, Одеській, Кіровоградській і Миколаївській областях грози, в окремих районах також град і шквали, 15 – 20 метрів на секунду.

У суботу, 23 серпня, в більшості областей також прогнозують негоду. Пройдуть помірні, місцями значні дощі з грозами, в окремих районах град і шквали 15 – 20 метрів на секунду.

На День Незалежності, 24 серпня, вночі у східних областях і в Карпатах, удень на Правобережжі подекуди буде короткочасний дощ, гроза.

Де будуть дощі та грози 22 – 24 серпня / Скриншоти з Укргідрометцентру

Далі опади припиняться. Так, за орієнтовним прогнозом на картах, уже в понеділок, 25 серпня, по всій Україні дощі та грози не очікуються.

Коли припиняться дощі / Скриншот з Укргідрометцентру