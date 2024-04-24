Кулеба припустив, коли Путін братиме участь в перемовинах щодо війни в Україні
Джерело:The Guardian
Дмитро Кулеба прокоментував ймовірність перемовин України з Росією. Міністр пояснив, за яких умов диктатор Путін піде на серйозні переговори.
Очільник Міністерства закордонних справ сказав в інтерв'ю, що він зневажливо ставився до тих, хто наголошував, мовляв, після більш ніж двох років повномасштабної війни для України настав час для переговорів.
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Кулеба сказав, коли Путін піде на перемовини
Очільник МЗС України сказав, що з 2014 по 2022 рік з Кремлем провели "200 раундів обговорень". За словами міністра, деякі:
- підтримували мирні переговори через своє наївне ставлення до них;
- інші "грали за Путіна";
- треті – "не розуміли Росію" та її президента. Вони помилково вважали, що потрібно вести переговори з дияволом.
Путін піде на серйозні переговори тільки тоді, коли його військова позиція буде "близька до краху". Щоб досягти цього, Україна повинна дотримуватися подвійної стратегії: "успіх на полі бою" і створення коаліції країн, які підтримають формулу миру президента Зеленського, що передбачає відхід російській військ, репарації та трибунал за воєнні злочини,
– сказав Кулеба в інтерв'ю.
Також міністр пояснив іноземним журналістам рішення призупинити консульські послуги для військовозобов'язаних чоловіків. Дмитро Кулеба назвав неприпустимим, щоб ті, хто перебувають за межами країни, "сиділи в ресторанах", поки інші гинуть.
Україна не може проводити перемовини з Путіним
- Восени 2022 року Україна ухвалила рішення, яке передбачає неможливість переговорів з Росією, поки її президентом є диктатор Владімір Путін.
- У документі мовиться, що Київ буде проводити перемовини з Кремлем тільки тоді, коли Путіна не буде при владі.
- До речі, у лютому – березні 2022 року українська делегація проводила перемовини з російською. Вони тривали у декілька раундів.
- Через два роки після перемовин в ISW сказали, що Москва хотіла заборонити Україні вступати у військові союзи, такі як НАТО. Проте, з можливістю приєднатись до ЄС. Детальніше про це читайте тут.