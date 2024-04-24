Кулеба предположил, когда Путин будет участвовать в переговорах относительно войны в Украине
Источник:The Guardian
Дмитрий Кулеба прокомментировал вероятность переговоров Украины с Россией. Министр объяснил, при каких условиях диктатор Путин пойдет на серьезные переговоры.
Глава Министерства иностранных дел сказал в интервью, что он пренебрежительно относился к тем, кто отмечал, мол, после более чем двух лет полномасштабной войны для Украины настало время для переговоров.
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Кулеба сказал, когда Путин пойдет на переговоры
Глава МИД Украины сказал, что с 2014 по 2022 год с Кремлем провели "200 раундов обсуждений". По словам министра, некоторые:
- поддерживали мирные переговоры из-за своего наивного отношения к ним;
- другие "играли за Путина";
- третьи – "не понимали Россию" и ее президента. Они ошибочно считали, что нужно вести переговоры с дьяволом.
Путин пойдет на серьезные переговоры только тогда, когда его военная позиция будет "близка к краху". Чтобы достичь этого, Украина должна придерживаться двойной стратегии: "успех на поле боя" и создание коалиции стран, которые поддержат формулу мира президента Зеленского, предусматривающую уход российской войск, репарации и трибунал за военные преступления,
– сказал Кулеба в интервью.
Также министр объяснил иностранным журналистам решение приостановить консульские услуги для военнообязанных мужчин. Дмитрий Кулеба назвал недопустимым, чтобы те, кто находятся за пределами страны, "сидели в ресторанах", пока другие гибнут.
Украина не может проводить переговоры с Путиным
- Осенью 2022 года Украина приняла решение, которое предусматривает невозможность переговоров с Россией, пока ее президентом является диктатор Владимир Путин.
- В документе говорится, что Киев будет проводить переговоры с Кремлем только тогда, когда Путина не будет у власти.
- Кстати, в феврале – марте 2022 года украинская делегация проводила переговоры с российской. Они продолжались в несколько раундов.
- Через два года после переговоров в ISW сказали, что Москва хотела запретить Украине вступать в военные союзы, такие как НАТО. Однако, с возможностью присоединиться к ЕС. Подробнее об этом читайте здесь.