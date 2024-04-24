Кулеба предположил, когда Путин будет участвовать в переговорах относительно войны в Украине

Дмитрий Кулеба прокомментировал вероятность переговоров Украины с Россией. Министр объяснил, при каких условиях диктатор Путин пойдет на серьезные переговоры.

Глава Министерства иностранных дел сказал в интервью, что он пренебрежительно относился к тем, кто отмечал, мол, после более чем двух лет полномасштабной войны для Украины настало время для переговоров.

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Кулеба сказал, когда Путин пойдет на переговоры

Глава МИД Украины сказал, что с 2014 по 2022 год с Кремлем провели "200 раундов обсуждений". По словам министра, некоторые:

поддерживали мирные переговоры из-за своего наивного отношения к ним;

другие "играли за Путина";

третьи – "не понимали Россию" и ее президента. Они ошибочно считали, что нужно вести переговоры с дьяволом.

Путин пойдет на серьезные переговоры только тогда, когда его военная позиция будет "близка к краху". Чтобы достичь этого, Украина должна придерживаться двойной стратегии: "успех на поле боя" и создание коалиции стран, которые поддержат формулу мира президента Зеленского, предусматривающую уход российской войск, репарации и трибунал за военные преступления,

– сказал Кулеба в интервью.

Также министр объяснил иностранным журналистам решение приостановить консульские услуги для военнообязанных мужчин. Дмитрий Кулеба назвал недопустимым, чтобы те, кто находятся за пределами страны, "сидели в ресторанах", пока другие гибнут.

Украина не может проводить переговоры с Путиным