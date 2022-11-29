У січні в росіян виникне справжній артилерійський голод, – військовий експерт

У війні Росії проти України понад 90% вогневого ураження завдається за допомогою артилерії. А ключовим ресурсом для неї є сама зброя – САУ, гармати тощо та снаряди.

Водночас російські загарбники не економлять снаряди й відстрілюють їх у величезній кількості. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний.

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Наприкінці січня у росіян можуть закінчитися снаряди

За його словами, за добу окупанти здійснюють від 30 до 60 тисяч пострілів. Тобто за місяць на свої атаки країна-агресорка витрачає близько 1,5 мільйона снарядів. А вся російська промисловість, що виробляє боєприпаси, максимально може виготовити близько 1 мільйона снарядів за рік.

Ба більше, загарбники вже відстріляли всі свої радянські запаси. Тож зараз можуть розраховувати або на власне виробництво, або спробувати купити снаряди в інших країн, таких як Північна Корея чи Іран, на яких світ вже наклав санкції, тому їм нічого боятися.

Тоді як другий основний ресурс артилерії – це стволи, які українські захисники знищують шаленими темпами завдяки високоточній далекобійній артилерії – HIMARS, гаубиці М777 тощо.

Наприкінці січня в росіян буде не просто нестача снарядів – у них буде артилерійський голод і їм буде важко підтримувати той темп, який вони ведуть зараз,

– припустив військовий експерт.

Він також додав, що тактика росіян – це стандартний вогневий вал, тобто на одну ціль вони використовують 200 – 250 снарядів. Так, через те, що точність та майстерність російських артилеристів є малою, вони намагаються закидати позиції українських бійців якомога більшою кількістю снарядів.

Нарожний припустив, коли в окупантів закінчаться снаряди: дивіться відео

Велика проблема в окупантів і з танками

Окрім того, у російських загарбників є ще одна проблема. Вона стосується колісної та важкої техніки, тобто танків, бронетранспортерів та бойових броньованих машин.

Росіяни вже не просто економлять її – вони не випускають сучасні танки на фронт, а тільки старі – Т-62, іноді Т-72,

– зауважив Нарожний.

А спонсором проблем росіян є наші військові, які ефективно застосовують західні Javelin та українську "Стугну" для боротьби з ворожими танками та знищують їх у промислових масштабах.

За словами військового експерта, російські окупанти вже забрали все що можна зі складів з Білорусі. А зараз посиленими темпами підіймають танки 1960-х років.

До того ж загарбники масово кидають на фронт своїх "мобіків", намагаючись хоч якось отримати перевагу на полі бою. Втім, їм не вдасться здолати переможну тактику наших захисників.

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