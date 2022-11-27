Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в одному з інтерв'ю. За його словами, стрімкого визволення на цьому напрямку не варто чекати, адже окупанти давно готувалися.

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Ситуація на Луганщині: ЗСУ героїчно просуваються вперед

Бої на Луганщині можна поділити на 2 частини, зауважує Сергій Гайдай. При цьому ситуація там кардинально різниться.

З боку Донеччини у Білогорівці ЗСУ виключно тримають оборону. Вони не просуваються уперед, проте блискавично відбивають величезну кількість атак росіян.

Натомість на сватівсько-креміннного напрямку є невеличкі, проте дуже цінні успіхи. Окупанти там намагаються будувати захисні споруди, аби стримати ЗСУ, та мінують усе на своєму шляху.

Враховуючи кількість ворога, погодні умови, можу сказати, що хлопці просто там героїчно просуваються. Кожен звільнений метр Луганської області дається дуже-дуже важко,

– пояснює голова ОВА.

Сергій Гайдай зауважує, що окупанти справді використовують фосфорні бомби, які є забороненими всіма конвенціями, на Луганщині. Особливо, на території Попасної.

Є багато фото- та відеоматеріалів від ЗСУ, які підтверджують це. Окупанти робили це ще від початку повномасштабного вторгнення.

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Втрати ворога станом на 27 листопада

Російських загарбників – 87 310 (+600);

танків – 2 905 (+4);

бойових броньованих машин – 5 856 (+8);

артилерійських систем – 1 897 (+1);

РСЗВ – 395 (+0);

засобів ППО – 209 (+0);

літаків – 278 (+0), гелікоптерів – 261 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 555 (+1);

крилатих ракет – 531 (+0);

кораблів / катерів – 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 412 (+6);

спеціальної техніки – 163 (+0).

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