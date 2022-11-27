Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в одном из интервью. По его словам, стремительного освобождения на этом направлении не стоит ждать, ведь оккупанты давно готовились.
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Ситуация в Луганской области: ВСУ героически продвигаются вперед
Бои в Луганской области можно разделить на 2 части, отмечает Сергей Гайдай. При этом ситуация там кардинально отличается.
Со стороны Донбасса в Белогоровке ВСУ исключительно держат оборону. Они не продвигаются вперед, однако молниеносно отражают множество атак россиян.
На сватовско-кременном направлении есть небольшие, но очень ценные успехи. Оккупанты там пытаются строить защитные сооружения, чтобы сдержать ВСУ и проходят все на своем пути.
Учитывая количество врага, погодные условия, могу сказать, что ребята прямо там героически продвигаются. Каждый освобожденный метр Луганской области дается очень-очень тяжело,
– объясняет глава ОВА.
Сергей Гайдай отмечает, что оккупанты действительно используют фосфорные бомбы, которые запрещены всеми конвенциями, в Луганской области. Особенно на территории Попасной.
Есть много фото- и видеоматериалов от ВСУ, подтверждающих это. Оккупанты делали это еще с начала полномасштабного вторжения.
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Потери врага по состоянию на 27 ноября
- Российских захватчиков – 87310 (+600);
- танков – 2905 (+4);
- боевых бронированных машин – 5856 (+8);
- артиллерийских систем – 1897 (+1);
- РСЗО – 395 (+0);
- средств ПВО – 209 (+0);
- самолетов – 278 (+0), вертолетов – 261 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1555 (+1);
- крылатых ракет – 531 (+0);
- кораблей/катеров – 16 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 4412 (+6);
- специальной техники – 163 (+0).
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