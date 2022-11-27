Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в одном из интервью. По его словам, стремительного освобождения на этом направлении не стоит ждать, ведь оккупанты давно готовились.

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Ситуация в Луганской области: ВСУ героически продвигаются вперед

Бои в Луганской области можно разделить на 2 части, отмечает Сергей Гайдай. При этом ситуация там кардинально отличается.

Со стороны Донбасса в Белогоровке ВСУ исключительно держат оборону. Они не продвигаются вперед, однако молниеносно отражают множество атак россиян.

На сватовско-кременном направлении есть небольшие, но очень ценные успехи. Оккупанты там пытаются строить защитные сооружения, чтобы сдержать ВСУ и проходят все на своем пути.

Учитывая количество врага, погодные условия, могу сказать, что ребята прямо там героически продвигаются. Каждый освобожденный метр Луганской области дается очень-очень тяжело,

– объясняет глава ОВА.

Сергей Гайдай отмечает, что оккупанты действительно используют фосфорные бомбы, которые запрещены всеми конвенциями, в Луганской области. Особенно на территории Попасной.

Есть много фото- и видеоматериалов от ВСУ, подтверждающих это. Оккупанты делали это еще с начала полномасштабного вторжения.

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Потери врага по состоянию на 27 ноября

Российских захватчиков – 87310 (+600);

танков – 2905 (+4);

боевых бронированных машин – 5856 (+8);

артиллерийских систем – 1897 (+1);

РСЗО – 395 (+0);

средств ПВО – 209 (+0);

самолетов – 278 (+0), вертолетов – 261 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1555 (+1);

крылатых ракет – 531 (+0);

кораблей/катеров – 16 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 4412 (+6);

специальной техники – 163 (+0).

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