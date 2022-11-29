Водночас російські загарбники не економлять снаряди й відстрілюють їх у величезній кількості. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний.
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Наприкінці січня у росіян можуть закінчитися снаряди
За його словами, за добу окупанти здійснюють від 30 до 60 тисяч пострілів. Тобто за місяць на свої атаки країна-агресорка витрачає близько 1,5 мільйона снарядів. А вся російська промисловість, що виробляє боєприпаси, максимально може виготовити близько 1 мільйона снарядів за рік.
Ба більше, загарбники вже відстріляли всі свої радянські запаси. Тож зараз можуть розраховувати або на власне виробництво, або спробувати купити снаряди в інших країн, таких як Північна Корея чи Іран, на яких світ вже наклав санкції, тому їм нічого боятися.
Тоді як другий основний ресурс артилерії – це стволи, які українські захисники знищують шаленими темпами завдяки високоточній далекобійній артилерії – HIMARS, гаубиці М777 тощо.
Наприкінці січня в росіян буде не просто нестача снарядів – у них буде артилерійський голод і їм буде важко підтримувати той темп, який вони ведуть зараз,
– припустив військовий експерт.
Він також додав, що тактика росіян – це стандартний вогневий вал, тобто на одну ціль вони використовують 200 – 250 снарядів. Так, через те, що точність та майстерність російських артилеристів є малою, вони намагаються закидати позиції українських бійців якомога більшою кількістю снарядів.
Нарожний припустив, коли в окупантів закінчаться снаряди: дивіться відео
Велика проблема в окупантів і з танками
Окрім того, у російських загарбників є ще одна проблема. Вона стосується колісної та важкої техніки, тобто танків, бронетранспортерів та бойових броньованих машин.
Росіяни вже не просто економлять її – вони не випускають сучасні танки на фронт, а тільки старі – Т-62, іноді Т-72,
– зауважив Нарожний.
А спонсором проблем росіян є наші військові, які ефективно застосовують західні Javelin та українську "Стугну" для боротьби з ворожими танками та знищують їх у промислових масштабах.
За словами військового експерта, російські окупанти вже забрали все що можна зі складів з Білорусі. А зараз посиленими темпами підіймають танки 1960-х років.
До того ж загарбники масово кидають на фронт своїх "мобіків", намагаючись хоч якось отримати перевагу на полі бою. Втім, їм не вдасться здолати переможну тактику наших захисників.
Ситуація на фронті: актуальна інформація
- Луганська область – це той напрямок, на якому ворог сконцентрувався найбільше. Так, бої в регіоні можна поділити на 2 частини: з боку Донеччини у Білогорівці ЗСУ виключно тримають оборону, а на Сватівсько-Кремінному напрямку є невеличкі, проте дуже цінні успіхи.
- Крім того, бої тривають і на Кінбурнській косі в Миколаївській області. Сили оборони України намагаються відбити територію в російських військ, адже вона є ключем до повернення контролю над рухом Чорним морем. Україні важливо повернути контроль над косою, щоб Росія не могла з неї обстрілювати Миколаїв чи Одесу.
- Російські окупанти посилюють мілітаризацію Арабатської стрілки. Ймовірно, вони хочуть створити там новий маршрут для постачання своїх військ. Наразі там перебувають російські військові гелікоптери та мобілізовані.