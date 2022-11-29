В январе у россиян возникнет настоящий артиллерийский голод, – военный эксперт
В войне России против Украины более 90% огневого поражения наносится с помощью артиллерии. А ключевым ресурсом для нее является само оружие – САУ, пушки и прочее, а также снаряды.
В то же время, российские захватчики не экономят снаряды и отстреливают их в огромном количестве. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный.
Кстати ВСУ сбили вражеские самолеты Су-25 и Су-24 и нанесли оккупантам потери в Луганской области, – Генштаб
В конце января у россиян могут закончиться снаряды
По его словам, за сутки оккупанты осуществляют от 30 до 60 тысяч выстрелов. То есть за месяц на свои атаки страна-агрессор тратит около 1,5 миллиона снарядов. А вся российская промышленность, производящая боеприпасы, максимально может изготовить около 1 миллиона снарядов в год.
Более того, захватчики уже отстреляли все свои советские запасы. Поэтому сейчас могут рассчитывать либо на собственное производство, либо попытаться купить снаряды у других стран, таких как Северная Корея или Иран, на которые мир уже наложил санкции, поэтому им нечего бояться.
В то время как второй основной ресурс артиллерии – это стволы, которые украинские защитники уничтожают бешеными темпами благодаря высокоточной дальнобойной артиллерии – HIMARS, гаубице М777.
В конце января у россиян будет не просто нехватка снарядов – у них будет артиллерийский голод и им будет тяжело поддерживать тот темп, который они ведут сейчас.
– предположил военный эксперт.
Он также добавил, что тактика россиян – это стандартный огневой вал, то есть на одну цель они используют 200 – 250 снарядов. Так, из-за того, что точность и мастерство российских артиллеристов малое, они пытаются забросать позиции украинских бойцов как можно большим количеством снарядов.
Нарожный предположил, когда у оккупантов закончатся снаряды: смотрите видео
Большая проблема у оккупантов и с танками
Кроме того, у российских захватчиков есть еще одна проблема. Она касается колесной и тяжелой техники, то есть танков, бронетранспортеров и боевых бронированных машин.
Россияне уже не просто экономят ее – они не выпускают современные танки на фронт, а только старые – Т-62, иногда Т-72,
– заметил Нарожный.
А спонсором проблем россиян являются наши военные, которые эффективно применяют западные Javelin и украинскую "Стугну" для борьбы с вражескими танками и уничтожают их в промышленных масштабах.
По словам военного эксперта, российские оккупанты уже забрали все, что можно со складов из Беларуси. А сейчас усиленными темпами поднимают танки 1960-х годов.
К тому же захватчики массово бросают на фронт своих "мобиков", пытаясь хоть как-то получить преимущество на поле боя. Впрочем, им не удастся одолеть победную тактику наших защитников.
Ситуация на фронте: актуальная информация
- Луганская область – это то направление, на котором враг сконцентрировался больше всего. Так, бои в регионе можно разделить на 2 части: со стороны Донбасса в Белогоровке ВСУ исключительно держат оборону, а на Сватовско-Кременном направлении есть небольшие, но очень ценные успехи.
- Кроме того, бои продолжаются и на Кинбурнской косе в Николаевской области. Силы обороны Украины пытаются отбить территорию у российских войск, ведь она является ключом к возвращению контроля над движением по Черному морю. Украине важно вернуть контроль над косой, чтобы Россия не могла с нее обстреливать Николаев или Одессу.
- Российские оккупанты усиливают милитаризацию Арабатской стрелки. Вероятно, они хотят создать там новый маршрут для снабжения своих войск. Сейчас там находятся российские военные вертолеты и мобилизованные.