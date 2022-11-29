В январе у россиян возникнет настоящий артиллерийский голод, – военный эксперт

В войне России против Украины более 90% огневого поражения наносится с помощью артиллерии. А ключевым ресурсом для нее является само оружие – САУ, пушки и прочее, а также снаряды.

В то же время, российские захватчики не экономят снаряды и отстреливают их в огромном количестве. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

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В конце января у россиян могут закончиться снаряды

По его словам, за сутки оккупанты осуществляют от 30 до 60 тысяч выстрелов. То есть за месяц на свои атаки страна-агрессор тратит около 1,5 миллиона снарядов. А вся российская промышленность, производящая боеприпасы, максимально может изготовить около 1 миллиона снарядов в год.

Более того, захватчики уже отстреляли все свои советские запасы. Поэтому сейчас могут рассчитывать либо на собственное производство, либо попытаться купить снаряды у других стран, таких как Северная Корея или Иран, на которые мир уже наложил санкции, поэтому им нечего бояться.

В то время как второй основной ресурс артиллерии – это стволы, которые украинские защитники уничтожают бешеными темпами благодаря высокоточной дальнобойной артиллерии – HIMARS, гаубице М777.

В конце января у россиян будет не просто нехватка снарядов – у них будет артиллерийский голод и им будет тяжело поддерживать тот темп, который они ведут сейчас.

– предположил военный эксперт.

Он также добавил, что тактика россиян – это стандартный огневой вал, то есть на одну цель они используют 200 – 250 снарядов. Так, из-за того, что точность и мастерство российских артиллеристов малое, они пытаются забросать позиции украинских бойцов как можно большим количеством снарядов.

Нарожный предположил, когда у оккупантов закончатся снаряды: смотрите видео

Большая проблема у оккупантов и с танками

Кроме того, у российских захватчиков есть еще одна проблема. Она касается колесной и тяжелой техники, то есть танков, бронетранспортеров и боевых бронированных машин.

Россияне уже не просто экономят ее – они не выпускают современные танки на фронт, а только старые – Т-62, иногда Т-72,

– заметил Нарожный.

А спонсором проблем россиян являются наши военные, которые эффективно применяют западные Javelin и украинскую "Стугну" для борьбы с вражескими танками и уничтожают их в промышленных масштабах.

По словам военного эксперта, российские оккупанты уже забрали все, что можно со складов из Беларуси. А сейчас усиленными темпами поднимают танки 1960-х годов.

К тому же захватчики массово бросают на фронт своих "мобиков", пытаясь хоть как-то получить преимущество на поле боя. Впрочем, им не удастся одолеть победную тактику наших защитников.

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