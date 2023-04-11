"Передача літаків може пришвидшитися": Міноборони запросило іноземних пілотів захищати Україну

Міністр оборони Олексій Резніков запросив іноземних пілотів літаків F-16 долучатися до оборони української землі. Подібний сценарій реальний і має військовий сенс.

Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він вважає, що Україна зрештою отримає західні літаки, і навіть в коротший термін, ніж про це говорять.

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"Було б ще краще, якби до нас приїжджали не лише пілоти західних країн, а також з собою брали і літаки. Один пілот – один літак", – прокоментував спікер.

Україні потрібна західна авіація

Україна потребує західних винищувачів, але проблеми з передачею полягають не лише у тому, що потрібно налагоджувати відповідну інфраструктуру, логістику, обслуговування, безпосередньо домовлятися про кількість літаків того чи іншого типу з певними країнами. Однак надзвичайно важливо, мати підготовлених пілотів для західних літаків.

Для того, щоб підготувати українських пілотів знадобиться термін 4 – 6 місяців, зауважив експерт. Однак більшість наполягає на тому, що Україна повинна мати цю авіацію уже сьогодні.

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Зараз Росія застосовує плануючі бомби ФАБ-500, ФАБ-250, ФАБ-1500, натомість Україна не має елементів протиповітряної оборони, які могли б знищувати ці боєприпаси.

До того ж важливо знищувати носії, а для цього необхідно збільшувати дальність зенітно-ракетних комплексів і авіації засобами ураження дальністю понад 100 кілометрів. Західні ЗРК мають модифікації ракет такого радіуса дії, так само, як і винищувачі мають ракети авіаційного базування "повітря – повітря", що можуть діяти на відстань понад 100 кілометрів.

Але радянські літаки, які ми сьогодні отримуємо від партнерів, не мають можливості ефективно використовувати таку авіаційну зброю,

– підкреслив аналітик.

Якщо західні пілоти будуть працювати на винищувачах в Україні це не буде розцінюватися як вступ певної країни НАТО у війну, вважає Коваленко. Громадянин будь-якої країни може стати добровольцем у війні на боці України. До того ж навіть за такого сценарію, підготовка українських пілотів для керування літаками буде продовжуватися.

Терміни передачі можуть скоротитися

Нагадаємо, міністр оборони США говорив, що підготовка та передача Збройним Силам України сучасних винищувачів може зайняти приблизно 18 місяців.

На це Коваленко відповів, що подібні розмови із тривалими термінами передачі точилися і навколо танків М1А2 Abrams. Раніше говорили, що їх можуть доставити лише в кінці 2023 – на початку 2024 року.

А зараз уже йдуть технічні роботи та відновлення першої партії цих танків, які будуть відправлені до України. Отже, процес значно пришвидшився, тому не варто виключати, що після ухвалення відповідних рішень буде пришвидшено і сам процес передачі в Україні винищувачів,

– додав спікер.

Він вважає терміни, про які ми зараз чуємо, орієнтовними і недостатньо реалістичними. Більше реалістичні – це коротші терміни.

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