Зокрема, на це суттєво може вплинути рішення урядів Польщі та Словаччини, які вже відправили в Україну перші МіГ-29. За словами Поульсена, передача винищувачів від інших партнерів є "досяжною метою".

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Винищувачі від партнерів у "короткостроковій перспективі"

Поульсен заявив, що Данія "не збирається наодинці приймати рішення" щодо передачі Україні бойових літаків. Проте ця тема активно обговорюється між західними партнерами. Оскільки країни-союзники повинні діяти спільно, то узгодження рішення вимагає часу.

За словами Поульсена, Данії доведеться вести діалог щодо надання Україні винищувачів відразу з кількома країнами, серед яких і США. Проте схвалити рішення можуть вже у "короткостроковій перспективі". Поульсен натякнув, що планують це зробити до літа.

Нам доведеться робити це разом з кількома країнами. І нам також доведеться вести діалог з американцями з цього приводу. Але я вважаю, що ми можемо досягти рішення в короткостроковій перспективі,

– заявив він.

Польща й Словаччина вже передали винищувачі Україні

3 квітня уряд Польщі підтвердив, що вже передав Україні частину бойових літаків МіГ-29. Це відбулося у рамках надання першої частини військової допомоги з винищувачами.

Словаччина 23 березня заявила, що теж передала чотири винищувачі МіГ-29 на озброєння української армії. Ще дев'ять літаків надійдуть ЗСУ протягом найближчих кількох тижнів.

"Чотири винищувачі МіГ-29 успішно передані українським побратимам. Допомога не має кордонів. Ми зробили все, що могли, заради правильної справи!", – заявили у Словаччині.

Загалом Словаччина передасть Україні 13 винищувачів, які вже зняті з озброєння Братислави. Ба більше, наприкінці березня заступниця Верховної Ради Олена Кондратюк заявила, що чотири бойові літаки від партнерів уже захищають небо над Харківщиною.