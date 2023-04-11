"Передача самолетов может ускориться": Минобороны пригласило иностранных пилотов защищать Украину

Министр обороны Алексей Резников пригласил иностранных пилотов самолетов F-16 присоединяться к обороне украинской земли. Подобный сценарий реальный и имеет военный смысл.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он считает, что Украина в конце концов получит западные самолеты, и даже в более короткие сроки, чем об этом говорят.

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"Было еще лучше, если бы к нам приезжали не только пилоты западных стран, а также с собой брали и самолеты. Один пилот - один самолет", – прокомментировал спикер.

Украине нужна западная авиация

Украина нуждается в западных истребителях, но проблемы с передачей состоят не только в том, что нужно налаживать соответствующую инфраструктуру, логистику, обслуживание, непосредственно договариваться о количестве самолетов того или иного типа с определенными странами. Однако чрезвычайно важно иметь подготовленных пилотов для западных самолетов.

Для того чтобы подготовить украинских пилотов понадобится срок 4 – 6 месяцев, отметил эксперт. Однако большинство настаивает, что Украина должна иметь эту авиацию уже сегодня.

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Сейчас Россия применяет планирующие бомбы ФАБ-500, ФАБ-250, ФАБ-1500, Украина не имеет элементов противовоздушной обороны, которые могли бы уничтожать эти боеприпасы.

Вдобавок важно уничтожать носители, а для этого необходимо увеличивать дальность зенитно-ракетных комплексов и авиации средствами поражения дальностью более 100 километров. Западные ЗРК имеют модификации ракет такого радиуса действия, равно как и истребители имеют ракеты авиационного базирования "воздух – воздух", которые могут действовать на расстояние более 100 километров.

Но советские самолеты, которые мы сегодня получаем от партнеров, не имеют возможности эффективно использовать такое авиационное оружие,

– подчеркнул аналитик.

Если западные пилоты будут работать на истребителях в Украине, это не будет расцениваться как вступление определенной страны НАТО в войну, считает Коваленко. Гражданин любой страны может стать добровольцем в войне на стороне Украины. К тому же даже при таком сценарии подготовка украинских пилотов для управления самолетами будет продолжаться.

Сроки передачи могут сократиться

Напомним, министр обороны США говорил, что подготовка и передача Вооруженным Силам Украины современным истребителям может занять примерно 18 месяцев.

На это Коваленко ответил, что подобные разговоры с длительными сроками передачи шли и вокруг танков М1А2 Abrams. Ранее говорили, что их могут доставить только в конце 2023 – начале 2024 года.

А сейчас уже идут технические работы и возобновление первой партии этих танков, которые будут отправлены в Украину. Следовательно, процесс значительно ускорился, поэтому не стоит исключать, что после принятия соответствующих решений будет ускорен и сам процесс передачи в Украине истребителей.

– добавил спикер.

Он считает сроки, о которых мы сейчас слышим, ориентировочными и недостаточно реалистичными. Более реалистичные – это более короткие сроки.

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