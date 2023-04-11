Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он считает, что Украина в конце концов получит западные самолеты, и даже в более короткие сроки, чем об этом говорят.
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"Было еще лучше, если бы к нам приезжали не только пилоты западных стран, а также с собой брали и самолеты. Один пилот - один самолет", – прокомментировал спикер.
Украине нужна западная авиация
Украина нуждается в западных истребителях, но проблемы с передачей состоят не только в том, что нужно налаживать соответствующую инфраструктуру, логистику, обслуживание, непосредственно договариваться о количестве самолетов того или иного типа с определенными странами. Однако чрезвычайно важно иметь подготовленных пилотов для западных самолетов.
Для того чтобы подготовить украинских пилотов понадобится срок 4 – 6 месяцев, отметил эксперт. Однако большинство настаивает, что Украина должна иметь эту авиацию уже сегодня.
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Сейчас Россия применяет планирующие бомбы ФАБ-500, ФАБ-250, ФАБ-1500, Украина не имеет элементов противовоздушной обороны, которые могли бы уничтожать эти боеприпасы.
Вдобавок важно уничтожать носители, а для этого необходимо увеличивать дальность зенитно-ракетных комплексов и авиации средствами поражения дальностью более 100 километров. Западные ЗРК имеют модификации ракет такого радиуса действия, равно как и истребители имеют ракеты авиационного базирования "воздух – воздух", которые могут действовать на расстояние более 100 километров.
Но советские самолеты, которые мы сегодня получаем от партнеров, не имеют возможности эффективно использовать такое авиационное оружие,
– подчеркнул аналитик.
Если западные пилоты будут работать на истребителях в Украине, это не будет расцениваться как вступление определенной страны НАТО в войну, считает Коваленко. Гражданин любой страны может стать добровольцем в войне на стороне Украины. К тому же даже при таком сценарии подготовка украинских пилотов для управления самолетами будет продолжаться.
Сроки передачи могут сократиться
Напомним, министр обороны США говорил, что подготовка и передача Вооруженным Силам Украины современным истребителям может занять примерно 18 месяцев.
На это Коваленко ответил, что подобные разговоры с длительными сроками передачи шли и вокруг танков М1А2 Abrams. Ранее говорили, что их могут доставить только в конце 2023 – начале 2024 года.
А сейчас уже идут технические работы и возобновление первой партии этих танков, которые будут отправлены в Украину. Следовательно, процесс значительно ускорился, поэтому не стоит исключать, что после принятия соответствующих решений будет ускорен и сам процесс передачи в Украине истребителей.
– добавил спикер.
Он считает сроки, о которых мы сейчас слышим, ориентировочными и недостаточно реалистичными. Более реалистичные – это более короткие сроки.
Украина заявляет о необходимости получения западной авиации
- Украинское военно-политическое руководство неоднократно отмечало то, что Украина нуждается именно в западных истребителях четвертого плюс поколения. В частности, об этом недавно повторил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Сейчас нашему государству крайне недостаточно для превосходства в воздухе советской авиации, которая есть на вооружении.
- Во время брифинга с министром обороны Дании Алексей Резников пригласил иностранных пилотов защищать Украину сообща.
- В Дании ответили, что решение о предоставлении Украине истребителей могут принять к лету. На это повлияла передача Польшей и Словакией первых самолетов МиГ-29. Указано, что Дания не будет самостоятельно принимать решение о передаче, однако эта тема активно обсуждается среди партнеров.