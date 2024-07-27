Маркарова відповіла, коли Україна застосує перші F-16

Пані-посол України в США Оксана Маркарова сказала, що наша дипломатів працює над наближенням постачання літаків. А також над збільшенням кількості підготовки пілотів та персоналу.

В етері національного телемарафону Оксана Маркарова зауважила, що українська дипломатія в США працює по формулі "більше підтримки Україні, і більше обмежень для Росії". Водночас вона нагадала, що це питання є передвиборчим моментом у Штатах. Про це пише 24 Канал.

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Коли F-16 будуть в Україні

За совами Маркарової, Україна застосує F-16 у 2024 році.

2024 рік – це рік, в якому винищувачі F-16 будуть у нас, і їх застосують на полі бою. Зараз ми працюємо над стрімким збільшенням кількості тренувань, збільшенням кількості підготовки підтримуючого персоналу і над наближенням постачання літаків,

– повідомила вона.

Найближчі місяці покажуть "серйозне збільшення постачання"

Пані посол також заявила, що першочерговим завданням української дипломатії є посилення протиповітряної оборони.

Вона запевнила, що найближчі місяці покажуть "серйозне збільшення постачання зброї на фронт та ППО для захисту українських міст".