В ООН повідомили, коли вийде в море перше судно з українським зерном

Перше судно з українським зерном може вийти у море з порту Одещини уже завтра, 29 липня.

Про це під час брифінгу повідомив заступник генсекретаря ООН Мартін Гріффітс, передає 24 канал.

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Ми сподіваємось і плануємо, що перше судно може вирушити найближчими днями. Сподіваюся, що це станеться завтра,

– зазначив Гріффітс 28 липня.

Головне про "зернову угоду"

Через військове вторгнення росії українське зерно, яке призначене для експорту, заблоковане у портах Чорного моря. Тому Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про безпечний експорт зерна. Також угоду з ООН та Туреччиною підписала росія.

Однак уже наступного дня окупанти атакували порт "Одеса". Вони намагались поцілити у зерносховище, проте їм це не вдалось. росія відхрещувалася від атаки, однак потім представниця ворожого мзс марія захарова визнала, що за ударом стоїть саме країна-агресорка.

У МЗС України назвали обстріл з боку окупантів – "плювком путіна в обличчя генсека ООН та Ердогана".

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