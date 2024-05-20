Коли ситуація на фронті стабілізується: прогноз від Світана

Одна з причин, чому Україна втратила ініціативу на полі бою – затримка з наданням військової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Достатня кількість озброєння може допомогти стабілізувати ситуацію на фронті, однак для того, аби повністю запустити механізм постачання американської військової продукції потрібен час.

Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він додав, що на початку травня почався рух озброєння і до кінця червня уже повністю запуститься.

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Від чого залежить стабілізація ситуації на фронті

Міністр оборони США Ллойд Остін попередив, що найближчі тижні та місяці будуть вирішальними для України.

Пів року американці тягнули з допомогою, на яку розраховувала Україна, й, звісно, на фронті погіршилося положення ЗСУ. На деяких позиціях довелося відступити, зокрема з Авдіївки,

– зауважив Світан.

За його словами, щоб зупинити повзучий наступ росіян Силам оборони потрібна достатня кількість озброєння. Ллойд Остін чудово усвідомлює провину американського керівництва й розуміє, що швидко передати необхідну кількість боєприпасів і техніки не вийде через певні логістичні питання.

Нам треба витримати приблизно до кінця червня. Весь процес нових логістичних механізмів повністю запуститься за півтора – два місяці від початку руху,

– наголосив військовий експерт.

На його думку, для України буде складний кінець травня – червень. Однак наприкінці червня стане легше, адже буде повністю запущений механізм постачання американської військової продукції.

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