Когда ситуация на фронте стабилизируется: прогноз от Свитана

Одна из причин, почему Украина потеряла инициативу на поле боя – задержка с предоставлением военной помощи от Соединенных Штатов Америки. Достаточное количество вооружения может помочь стабилизировать ситуацию на фронте, однако для того, чтобы полностью запустить механизм поставки американской военной продукции нужно время.

Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он добавил, что в начале мая началось движение вооружения и до конца июня уже полностью запустится.

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От чего зависит стабилизация ситуации на фронте

Министр обороны США Ллойд Остин предупредил, что ближайшие недели и месяцы будут решающими для Украины.

Полгода американцы тянули с помощью, на которую рассчитывала Украина, и, конечно, на фронте ухудшилось положение ВСУ. На некоторых позициях пришлось отступить, в частности из Авдеевки,

– отметил Свитан.

По его словам, чтобы остановить ползучее наступление россиян, Силам обороны нужно достаточное количество вооружения. Ллойд Остин прекрасно осознает вину американского руководства и понимает, что быстро передать необходимое количество боеприпасов и техники не получится из-за определенных логистических вопросов.

Нам надо выдержать примерно до конца июня. Весь процесс новых логистических механизмов полностью запустится за полтора – два месяца от начала движения,

– подчеркнул военный эксперт.

По его мнению, для Украины будет сложный конец мая – июнь. Однако в конце июня станет легче, ведь будет полностью запущен механизм поставки американской военной продукции.

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