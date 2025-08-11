Кирило Буданов очолює Головне управління Міністерства оборони України у найскладніший період для нашої держави. Про результати його робити свідчать блискучі операції, які проводить ГУР впродовж всієї війни.

Більшість українців знає Кирила Буданова за його виступами та інтерв'ю. Проте його підлеглим та колегам глава ГУР відомий з іншого боку. Командир спецпідрозділу ГУР "Шаман" та керівник Департаменту активних дій ГУР МО "Філософ" розповіли 24 Каналу про спільну роботу з Будановим.

Як співробітники ГУР ставляться до Кирила Буданова?

"Мені доводилося з ним брати участь в операціях. Свій стиль постановки завдання він зберіг по сьогоднішній день – такий відверто незрозумілий, на перший погляд. Процес його виконання є максимально нелогічним, але разом з тим, він забезпечує виконання завдань", – наголосив він.

"Шаман" додав, що завдання, які ставить глава ГУР та всі його рухи здійснюються з думкою про те, яку користь це принесе державі.

Зверніть увагу! ГУР МО 10 серпня провело спецоперацію, внаслідок якої було уражено нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанафтопереробка" у Республіці Комі в Росії – на відстані понад 2000 кілометрів від кордону України. Дрони ГУР влучили у резервуар з нафтопродуктами, що призвело до розливу. Також було пошкоджено установку з переробки газу та газового конденсату, що використовується для виготовлення пропан-бутану та бензину.

Також керівник Департаменту активних дій ГУР МО "Філософ" зазначив, що підрозділи Головного управління розвідки створені у 2022 році, але мають великий бойовий шлях.

"Я пишаюсь всіма підрозділами Головного управління розвідки й пишаюсь тим, що є частиною цього колективу", – підкреслив "Філософ".

До слова, Кирило Буданов розповів про те, як починав у 2007 році служити у ГУР. Він згадав, що у 2008 році, коли був на нічному чергуванні, то отримав інформацію, що сомалійські пірати захопили судно Faina, яке йшло з Миколаєва до Момбаси та перевозило зброю. Він зазначив, що українські моряки провели в полоні 4 місяці – пірати відпустили їх, коли отримали викуп. Це, за словами Буданова, була "перша реальна робота", з якою він в той момент стикнувся.

Він додав, що основу співробітників ГУР складають військові. Також туди беруть і людей з цивільного життя, і з інших силових структур і органів державної влади.