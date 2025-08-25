Сили оборони вдарили по командному пункту росіян у Соледарі: знищили командира та офіцерів
- Українські сили завдали авіаційного удару по командному пункту росіян у Соледарі, знищивши командира.
- Соледар був повністю зруйнований російськими військами у січні 2023 року і залишається під їх контролем.
Українські військові завдали авіаційного удару по командному пункту окупантів у місті Соледар, що в Бахмутському районі Донецької області.
За попередньою інформацією, є втрати серед росіян. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на аналітичний проєкт DeepState.
Дивіться також Майже 900 окупантів і 50 артилерійських систем: втрати ворога на 25 серпня
Що відомо про удар?
Сили оборони атакували тимчасово окупований росіянами Соледар. Під ударом опинився командний пункт росіян у населеному пункті. За попередньою інформацією, вдалося ліквідувати щонайменше 6 окупантів.
Згідно з офіційними даними було знищено командира мотострілецької бригади та 5 офіцерів. Можливо некрологи скоро дадуть більше інформації,
– ідеться у повідомленні.
Також аналітики показали відповідні кадри. На них видно дим та вогонь, який спалахнув після атаки.
Авіаудар по командному пункту ворога у Соледарі: дивіться відео
Зазначимо, російські війська повністю зруйнували місто під час боїв у січні 2023 року, і відтоді воно перебуває під їх контролем. Тоді українські сили відійшли від населеного пункту для збереження особового складу.
Яка ситуація у Донецькій області?
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав позиції наших військ на Покровському напрямку. Він повідомив, що українські сили контратакували й зачистили від ворога Михайлівку, Зелений Гай та Володимирівку.
- Водночас українські військові оточили ключові позиції біля Добропілля, однак про покращення ситуації там говорити зарано. Росіяни дійсно ведуть активні дії неподалік населеного пункту, але він під контролем ЗСУ.
- За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктора Трегубова, росіяни також не захопили повністю Часів Яр. Частковий контроль над містом не дає окупантам нічого суттєвого.