Патрулів на вулицях стане більше: у МВС повідомили про роботу поліції в посиленому режимі
- Поліція України працює у посиленому режимі роботи в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці.
- У МВС наголосили на забороні фото- та відеозйомки об'єктів критичної інфраструктури, а також на кримінальній відповідальності за певні правопорушення.
Поліція переходить на посилений режим роботи. Рішення ухвалили в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці та через зміни у правилах перебування на вулиці під час комендантської години.
Деталі розповіли у Міністерстві внутрішніх справ України, передає 24 Канал.
Як тепер працюватиме поліція?
Як повідомили в МВС, у регіонах збільшили кількість патрулів, що нестимуть службу, зокрема в нічний час.
Серед основних завдань правоохоронців стали:
- підтримання громадського порядку та запобігання різним правопорушенням, в тому числі крадіжкам,
- недопущення загроз для людей і об'єктів критичної інфраструктури,
- у разі збоїв у роботі систем оповіщення через відсутність електроенергії поліцейські інформуватимуть громадян про повітряну тривогу,
- надання необхідної допомоги та інформування людей.
Водночас просимо без нагальної потреби не виходити з дому в нічний час та обов'язково мати при собі документи, що посвідчують особу,
– закликали в МВС.
Також правоохоронці наголосили на суворій забороні фото- та відеозйомки роботи ППО, об'єктів військової та критичної інфраструктури, а також об'єктів забезпечення безпеки.
У МВС нагадали, що за шпигунство, колабораціонізм, роботу на державу-агресора та незаконне поширення інформації про переміщення військових передбачена кримінальна відповідальність, Покарання може становити від 3 до 15 років позбавлення волі.
Які нові правила комендантської години?
Від опівночі 17 січня, за даними МВС України, під час комендантської години дозволено пересуватися пішки або транспортом до Пунктів незламності чи обігріву.
Із собою варто мати документ, що посвідчує особу, а військовозобов'язаним – військово-обліковий документ. Спеціальна перепустка наразі не потрібна.
До Пунктів незламності людей можуть підвозити сервіси Bolt і Uklon.