Деталі розповіли у Міністерстві внутрішніх справ України, передає 24 Канал.

Як тепер працюватиме поліція?

Як повідомили в МВС, у регіонах збільшили кількість патрулів, що нестимуть службу, зокрема в нічний час.

Серед основних завдань правоохоронців стали:

підтримання громадського порядку та запобігання різним правопорушенням, в тому числі крадіжкам,

недопущення загроз для людей і об'єктів критичної інфраструктури,

у разі збоїв у роботі систем оповіщення через відсутність електроенергії поліцейські інформуватимуть громадян про повітряну тривогу,

надання необхідної допомоги та інформування людей.

Водночас просимо без нагальної потреби не виходити з дому в нічний час та обов'язково мати при собі документи, що посвідчують особу,

– закликали в МВС.

Також правоохоронці наголосили на суворій забороні фото- та відеозйомки роботи ППО, об'єктів військової та критичної інфраструктури, а також об'єктів забезпечення безпеки.

У МВС нагадали, що за шпигунство, колабораціонізм, роботу на державу-агресора та незаконне поширення інформації про переміщення військових передбачена кримінальна відповідальність, Покарання може становити від 3 до 15 років позбавлення волі.

Які нові правила комендантської години?