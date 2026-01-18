Детали рассказали в Министерстве внутренних дел Украины, передает 24 Канал.
Как теперь будет работать полиция?
Как сообщили в МВД, в регионах увеличили количество патрулей, которые будут нести службу, в частности в ночное время.
Среди основных задач правоохранителей стали:
- поддержание общественного порядка и предотвращение различных правонарушений, в том числе краж в том числе краж,
- недопущение угроз для людей и объектов критической инфраструктуры,
- в случае сбоев в работе систем оповещения из-за отсутствия электроэнергии полицейские будут информировать граждан о воздушной тревоге,
- оказание необходимой помощи и информирование людей.
В то же время просим без крайней необходимости не выходить из дома в ночное время и обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность,
– призвали в МВД.
Также правоохранители отметили строгий запрет фото- и видеосъемки работы ПВО, объектов военной и критической инфраструктуры, а также объектов обеспечения безопасности.
В МВД напомнили, что за шпионаж, коллаборационизм, работу на государство-агрессора и незаконное распространение информации о перемещении военных предусмотрена уголовная ответственность, Наказание может составлять от 3 до 15 лет лишения свободы.
Какие новые правила комендантского часа?
С полуночи 17 января, по данным МВД Украины, во время комендантского часа разрешено передвигаться пешком или транспортом к пунктам несокрушимости или обогрева.
С собой следует иметь документ, удостоверяющий личность, а военнообязанным – военно-учетный документ. Специальный пропуск пока не нужен.
В Пункты несокрушимости людей могут подвозить сервисы Bolt и Uklon.