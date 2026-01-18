Детали рассказали в Министерстве внутренних дел Украины, передает 24 Канал.

Смотрите также Новые правила во время комендантского часа: МВД разъяснили детали

Как теперь будет работать полиция?

Как сообщили в МВД, в регионах увеличили количество патрулей, которые будут нести службу, в частности в ночное время.

Среди основных задач правоохранителей стали:

поддержание общественного порядка и предотвращение различных правонарушений, в том числе краж в том числе краж,

недопущение угроз для людей и объектов критической инфраструктуры,

в случае сбоев в работе систем оповещения из-за отсутствия электроэнергии полицейские будут информировать граждан о воздушной тревоге,

оказание необходимой помощи и информирование людей.

В то же время просим без крайней необходимости не выходить из дома в ночное время и обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность,

– призвали в МВД.

Также правоохранители отметили строгий запрет фото- и видеосъемки работы ПВО, объектов военной и критической инфраструктуры, а также объектов обеспечения безопасности.

В МВД напомнили, что за шпионаж, коллаборационизм, работу на государство-агрессора и незаконное распространение информации о перемещении военных предусмотрена уголовная ответственность, Наказание может составлять от 3 до 15 лет лишения свободы.

Какие новые правила комендантского часа?