Що і хто може працювати в комендантську: повний список

Під час надзвичайного стану в Україні дозволили працювати бізнесу під час комендантської години. Головною умовою є стабільна наявність автономного живлення, опалення, стабільного зв’язку, подовжувачів та безплатного гарячого чаю.

Про те, які заклади можуть працювати під час комендантської години та куди можуть йти люди, щоб зігрітися, розповідає 24 Канал.

Кому дозволили працювати в комендантську годину через проблеми в енергетиці?

Для закладів, які отримали право працювати цілодобово у зв'язку з критичною ситуацією в енергетиці, встановили критерії. Деякий бізнес має право працювати як "пункти незламності", куди можуть звернутися люди, в яких немає світла чи тепла.

Низка регіонів отримали право запроваджувати тимчасові гнучкі правила комендантської години. Спочатку так працюватимуть заклади в Києві, де ситуація з енергопостачанням нині дуже погана.

Люди мають право пересуватися вулицею до Пунктів незламності цілодобово. Спеціальні перепустки для цього не потрібні. Не важливо, чи йде людина пішки, чи їде на авто. Також місцева влада може самостійно організувати рух транспорту, щоб люди могли доїхати до найближчого Пункту. Рішення про роботу закладів ухвалюють з огляду на безпекову ситуацію.

Як пояснюють в уряді, "пунктами незламності" можуть стати:

магазини;

аптеки;

автозаправні станції;

заклади сфери послуг;

кафе та ресторани;

торгово-розважальні центри.

Роль "пунктів незламності" не можуть виконувати лише розважальні заклади, окрім ТРЦ.

Як держава реагує на критичну ситуацію в енергетиці?