Что и кто может работать в комендантский час: полный список

Во время чрезвычайного положения в Украине разрешили работать бизнесу во время комендантского часа. Главным условием является стабильное наличие автономного питания, отопления, стабильной связи, удлинителей и бесплатного горячего чая.

О том, какие заведения могут работать во время комендантского часа и куда могут идти люди, чтобы согреться, рассказывает 24 Канал.

Кому разрешили работать в комендантский час из-за проблем в энергетике?

Для заведений, которые получили право работать круглосуточно в связи с критической ситуацией в энергетике, установили критерии. Некоторый бизнес имеет право работать как пункты несокрушимости, куда могут обратиться люди, у которых нет света или тепла.

Ряд регионов получили право вводить временные гибкие правила комендантского часа. Сначала так будут работать заведения в Киеве, где ситуация с энергоснабжением сейчас очень плохая.

Люди имеют право передвигаться по улице к пунктам несокрушимости круглосуточно. Специальные пропуска для этого не нужны. Не важно, идет ли человек пешком, или едет на авто. Также местные власти могут самостоятельно организовать движение транспорта, чтобы люди могли доехать до ближайшего пункта. Решение о работе заведений принимают, учитывая ситуацию с безопасностью.

Как объясняют в правительстве, пунктами несокрушимости могут стать:

магазины;

аптеки;

автозаправочные станции;

заведения сферы услуг;

кафе и рестораны;

торгово-развлекательные центры.

Функцию пунктов несокрушимости не могут выполнять только развлекательные заведения, кроме ТРЦ.

Как государство реагирует на критическую ситуацию в энергетике?