Комітет Ради не підтримує подання про звільнення Малюка

Комітет Ради не підтримав подання про звільнення голови СБУ Василя Малюка. "За" було лише 7 голосів.

Нардеп Ярослав Железняк розповів, чи вплине це на розгляд, передає 24 Канал.

Що відомо про голосування за подання на звільнення Малюка?

Голосування пройшло 12 січня.

Комітет ВРУ з питань оборони розглянуло подання Президента про звільнення голову СБУ Василя Малюка… І не підтримали це рішення,

– написав Железняк.

За його словами, голоси розподілилися наступним чином:

"за" – лише 7,

"проти" – 6,

утримались – 2.

Железняк зауважив, що це не заважатиме винести на звільнення Малюка на голосування нардепам.

"Просто виходить "комітет не рекомендує на розгляд зали". Але (особливо, враховуючи дотримання закону Офісом), це не буде заважати винести на голосування постанову", – зазначив він.

Водночас, аби Малюка звільнили, потрібно набрати більше ніж 226 голосів. Железняк вважає, що "зараз на це голосів не буде теж".

Головне питання чи буде 226+ голосів на це в залі чи ні. Поки моя ставка, що просто не винесуть постанову про звільнення Малюка завтра, зберуть голоси під якусь явку, і потім поставлять на голосування,

– сказав він.

До слова, 12 січня Комітет ВРУ також голосував за подання на звільнення Шмигаля з посади Міністра оборони.

Це питання підтримали: "за" – 8, "проти" – 6.

"Тобто буквально в один голос пройшло рішення", – зауважив Железняк.

Що відомо про звільнення Малюка?