Комитет Рады не поддерживает представление об увольнении Малюка
- Комитет ВРУ не поддержал представление об увольнении главы СБУ Василия Малюка, "за" проголосовали 7 депутатов.
- Несмотря на решение комитета, увольнение Малюка все еще может быть вынесено на голосование в зале, для чего нужно более 226 голосов.
Комитет Рады 12 января не поддержал представление об увольнении главы СБУ Василия Малюка. "За" было всего 7 голосов.
Нардеп Ярослав Железняк рассказал, повлияет ли это на рассмотрение, передает 24 Канал.
Что известно о голосовании за постановление на увольнение Малюка?
Голосование прошло 12 января.
Комитет ВРУ по вопросам обороны рассмотрел представление Президента об увольнении председателя СБУ Василия Малюка... И не поддержали это решение,
– написал Железняк.
По его словам, голоса распределились следующим образом:
"за" – только 7,
"против" – 6,
воздержались – 2.
Впрочем, Железняк отметил, что это не помешает вынести увольнение Малюка на голосование нардепам. Комитет всего лишь не рекомендовал этот вопрос на рассмотрение зала".
"Но (особенно, учитывая соблюдение закона Офисом), это не будет мешать вынести на голосование постановление", – отметил нардеп.
В то же время, чтобы Малюка уволили, нужно набрать более 226 голосов. Железняк считает, что "сейчас на это голосов не будет тоже".
Главный вопрос будет ли 226+ голосов на это в зале или нет. Пока моя ставка, что просто не вынесут постановление об увольнении Малюка завтра, соберут голоса под какую-то явку, и потом поставят на голосование,
– сказал он.
К слову, 12 января Комитет ВРУ также голосовал за представление на увольнение Шмыгаля с должности Министра обороны.
Этот вопрос поддержали: "за" – 8, "против" – 6.
"То есть буквально в один голос прошло решение", – отметил Железняк.
Что известно об увольнении Малюка?
Сообщения о вероятной отставке Василия Малюка начали распространяться в начале января. Президента Зеленский, несмотря на возмущение военных, тогда заявил, что уважает всех украинских генералов, но будет делать те ротации, которые решил сделать.
Уже 5 января стало известно, что Василий Малюк ушел с должности председателя СБУ.
Вместо него временно исполняющим обязанности председателя СБУ назначили Евгения Хмару, который возглавлял Центр специальных операций "А" СБУ.