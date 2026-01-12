Комитет Рады не поддерживает представление об увольнении Малюка

Комитет Рады 12 января не поддержал представление об увольнении главы СБУ Василия Малюка. "За" было всего 7 голосов.

Нардеп Ярослав Железняк рассказал, повлияет ли это на рассмотрение, передает 24 Канал.

Что известно о голосовании за постановление на увольнение Малюка?

Голосование прошло 12 января.

Комитет ВРУ по вопросам обороны рассмотрел представление Президента об увольнении председателя СБУ Василия Малюка... И не поддержали это решение,

– написал Железняк.

По его словам, голоса распределились следующим образом:

"за" – только 7,

"против" – 6,

воздержались – 2.

Впрочем, Железняк отметил, что это не помешает вынести увольнение Малюка на голосование нардепам. Комитет всего лишь не рекомендовал этот вопрос на рассмотрение зала".

"Но (особенно, учитывая соблюдение закона Офисом), это не будет мешать вынести на голосование постановление", – отметил нардеп.

В то же время, чтобы Малюка уволили, нужно набрать более 226 голосов. Железняк считает, что "сейчас на это голосов не будет тоже".

Главный вопрос будет ли 226+ голосов на это в зале или нет. Пока моя ставка, что просто не вынесут постановление об увольнении Малюка завтра, соберут голоса под какую-то явку, и потом поставят на голосование,

– сказал он.

К слову, 12 января Комитет ВРУ также голосовал за представление на увольнение Шмыгаля с должности Министра обороны.

Этот вопрос поддержали: "за" – 8, "против" – 6.

"То есть буквально в один голос прошло решение", – отметил Железняк.

Что известно об увольнении Малюка?