Пригожин пішов проти Путіна, – ексагент КДБ припустив, як відповість диктатор

Російський президент Владімір Путін заявив, що статус приватних військових компаній потрібно узгодити із законом, чим став на бік міноборони. Оскільки очільник вагнерівців Євгєній Пригожин все одно відмовляється підписувати контракт, це свідчить про його свідомий крок проти Путіна.

Про це 24 Каналу розповів колишній працівник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Те, що Пригожин своїми діями кинув виклик Путіну, підтверджує також британська розвідка.

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"Путін повернувся у свою роль "верховного арбітра", який розрулює всілякі розбірки між своїми васалами. Ситуація для Пригожина ускладнилась. Він пішов ва-банк проти Путіна, бо досі були лише внутрішні розбірки", – пояснив Жирнов.

Пригожин пішов проти Путіна: дивіться відео

Чи покарає Путін Пригожина

Російський диктатор ніколи не карав по-серйозному сильних людей. Він карав лише слабких або тих, що не могли йому відповісти. На думку Жирнова, Пригожин якраз належить до "сильних".

Якщо Путін не покарає Пригожина, це означатиме, що в Путіна немає державної влади, і він не є президентом Росії,

- переконаний ексагент КДБ.

А ватажок вагнерівців уже давно грає в політичній сфері. Він де-факто взяв на себе роль "народного героя" і виконувача обов'язків російського президента. Якщо його не вб'ють чи не посадять, то він може стати новим президентом.

Що цьому передувало