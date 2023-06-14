Про це 24 Каналу розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер. Відомо, що Пригожин відвідав родичів знищених вагнерівців в Муромі, а також закликав усіх росіян бути готовими "защіщять родіну". Це вже не перша його поїздка по Росії з такими закликами.

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Пригожин пішов у ва-банк

Як наголосив Зільбер, Пригожин буквально зробив дуже "високу ставку". Він намагається об'єднати навколо себе особливо відбитих російських "ватників" та інших "ультранацистський електорат".

Він або переможе, або його фізично вб'ють. Ризик другого стає все більшим. Пригожин, звісно, зацікавлений, щоб путінський режим впав, і він би на цій "турбулентності" заскочив би. Але зараз він намагається консолідувати навколо себе "ультранацистський електорат",

– зауважив Зільбер.

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Пригожин розповідає про максимальну концентрацію на війні; переведення економіки на воєнні рейки та безліч інших схожих речей, які подобаються російським "ультрапатріотам".

Паралельно власник ПВК "Вагнера" продовжує атакувати міністра оборони Сєргєя Шойгу та начальника генштабу Росії Валєрія Гєрасімова. А подекуди дозволяє й собі випади проти Владіміра Путіна, що також допомагає йому забрати до себе певну кількість розчарованих в диктаторі росіян.

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