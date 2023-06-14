Відповідне відео оприлюднили у мережах. Нагадаємо, що злочинне угрупування ПВК "Вагнера" вийшло з Бахмута 5 червня.
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Вагнерівці знову воюватимуть в Україні
Під час розмови з журналістами Пригожин сказав, що підрозділи вагнерівців "відпочивають і набираються сил".
5 серпня поки що, за прогнозами, ПВК "Вагнера" в повній бойовій готовності зможе виконувати ті завдання, які будуть поставлені,
– заявив Пригожин.
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Насправді не ясно, хто з вагнерівців збирається воювати в Україні, оскільки ЗСУ знищили майже весь склад терористичної організації.
Крім того, дехто з бойовиків Пригожина невдовзі буде воювати проти нього самого. Нагадаємо, що під час нещодавнього обміну полоненими до російських вояків навідався командир РДК Денис з позивним "Вайт Рекс".
Він запропонував окупантам добровільно вступити до лав добровольчого формування. Неочікувано, один із полонених погодився "визволяти" Росію разом із повстанцями.
Ситуація на фронті: головне
- За три доби на Бердянському та Бахмутському напрямках наші воїни просунулися від 200 метрів до 1,4 кілометра. Українські захисники звільнили близько 3 квадратних кілометрів території.
- Минулої доби наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар'їнка. Також ЗСУ поступово просуваються на Бахмутському та Бердянському напрямках.
- Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника та 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Крім того, наші воїни знешкодили 2 ворожих БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".
- Ба більше, за добу "друга армія світу" скоротилась ще на 680 солдатів. Таким чином, з 24 лютого 2022 року ЗСУ ліквідували вже 217 330 окупантів.