Відповідне відео оприлюднили у мережах. Нагадаємо, що злочинне угрупування ПВК "Вагнера" вийшло з Бахмута 5 червня.

Дивіться також Приховували 5 років: з'явилися засекречені кадри розгрому ПВК "Вагнера" у Сирії

Вагнерівці знову воюватимуть в Україні

Під час розмови з журналістами Пригожин сказав, що підрозділи вагнерівців "відпочивають і набираються сил".

5 серпня поки що, за прогнозами, ПВК "Вагнера" в повній бойовій готовності зможе виконувати ті завдання, які будуть поставлені,

– заявив Пригожин.

"Кухар" Путіна анонсував повернення своїх бойовиків на фронт: відео

Насправді не ясно, хто з вагнерівців збирається воювати в Україні, оскільки ЗСУ знищили майже весь склад терористичної організації.

Крім того, дехто з бойовиків Пригожина невдовзі буде воювати проти нього самого. Нагадаємо, що під час нещодавнього обміну полоненими до російських вояків навідався командир РДК Денис з позивним "Вайт Рекс".

Він запропонував окупантам добровільно вступити до лав добровольчого формування. Неочікувано, один із полонених погодився "визволяти" Росію разом із повстанцями.

Ситуація на фронті: головне