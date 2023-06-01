Таку думку 24 Каналу озвучив військовослужбовець ЗСУ, тактичний медик Єгор Фірсов. За його словами, те ж саме чекає на інші приватні військові компанії Росії.

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Початок кінця вагнерівців

Фірсов зазначив, що найманці Пригожина покидають Бахмут, бо не можуть продовжувати вести бойові дії. Він пригадав, як у підрозділах регулярної російської армії закінчувався особовий склад, їх відправляли на доукомплектацію. Вони мали величезні втрати, але все одно повертались на територію України.

Так само ПВК "Вагнера" не може бути бездонним. Зеки та інші подібні категорії у Росії також мають певну межу. Не можу сказати, що вони закінчились, але сама ПВК "Вагнера" закінчилась,

– вважає він.

Військовослужбовець ЗСУ припустив, що, можливо, вагнерівців знову назбирають та відправлять в Україну або з'явиться інша ПВК. Він переконаний, що будь-яка нова приватна військова компанія, яка захоче прийти в Україну, матиме такий же кінець – підрозділ буде знищений, а "недобитки" повернуться додому або в тюрми.

Як відбувається ротація у Бахмуті