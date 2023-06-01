Такое мнение 24 Каналу озвучил военнослужащий ВСУ, тактический медик Егор Фирсов. По его словам, то же ожидает другие частные военные компании России.
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Начало конца вагнеровцев
Фирсов отметил, что наемники Пригожина покидают Бахмут, потому что не могут продолжать вести боевые действия. Он вспомнил, как в подразделениях регулярной российской армии заканчивался личный состав, их отправляли на доукомплектацию. У них были огромные потери, но все равно возвращались на территорию Украины.
Так же ЧВК "Вагнера" не может быть бездонным. Зеки и другие подобные категории в России также имеют определенный предел. Не могу сказать, что они закончились, но сама ЧВК "Вагнера" закончилась,
– считает он.
Военнослужащий ВСУ предположил, что, возможно, вагнеровцев снова соберут и отправят в Украину или появится другая ЧВК. Он убежден, что у любой новой частной военной компании, которая захочет прийти в Украину, будет такой же конец – подразделение будет уничтожено, а "недобитки" вернутся домой или в тюрьмы.
Как происходит ротация в Бахмуте
- Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что на Бахмутском направлении наблюдается уменьшение боевых действий из-за ротации сил врага. Вагнеровцев заменяют войска регулярной российской армии. Перестановка личного состава сопровождается интенсивным артиллерийским огнем.
- В Бахмуте Россия заменяет наемников ЧВК "Вагнера" армией регулярного войска. Череватый отметил, что россияне пытаются набрать лучшие из оставшихся у них подразделений – воздушно-десантные войска и мотострелковые подразделения.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что ситуация в Бахмуте не перешла в стадию затишья. На самом деле, "обе стороны готовятся и усиливаются к тому, что будет продолжена борьба".