Соответствующее видео было обнародовано в сетях. Напомним, что преступная группировка ЧВК "Вагнера" вышла из Бахмута 5 июня.
Смотрите также Скрывали 5 лет: появились засекреченные кадры разгрома ЧВК "Вагнера" в Сирии
Вагнеровцы снова будут воевать в Украине
Во время разговора с журналистами Пригожин сказал, что подразделения вагнеровцев "отдыхают и набираются силы".
5 августа пока, по прогнозам, ЧВК "Вагнера" в полной боевой готовности сможет выполнять поставленные задачи,
– заявил Пригожин.
"Повар" Путина анонсировал возвращение своих боевиков на фронт: видео
На самом деле не ясно кто из вагнеровцев собирается воевать в Украине, поскольку ВСУ уничтожили почти весь состав террористической организации.
Кроме того, некоторые из боевиков Пригожина вскоре будут воевать против него самого. Напомним, что во время недавнего обмена пленными к российским воинам наведался командир РДК Денис с позывным "Вайт Рекс".
Он предложил оккупантам добровольно вступить в ряды добровольческого формирования. Неожиданно, один из пленных согласился "освобождать" Россию вместе с повстанцами.
Ситуация на фронте: главное
- За трое суток на Бердянском и Бахмутском направлениях наши воины продвинулись от 200 метров до 1,4 километра. Украинские защитники освободили около 3 квадратных километров территории.
- За прошедшие сутки наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Также ВСУ постепенно продвигаются на Бахмутском и Бердянском направлениях.
- За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Кроме того, наши воины обезвредили 2 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".
- Более того, за сутки "вторая армия мира" сократилось еще на 680 солдат. Таким образом, с 24 февраля 2022 года ВСУ ликвидировали уже 217 330 окупантов.