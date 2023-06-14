Соответствующее видео было обнародовано в сетях. Напомним, что преступная группировка ЧВК "Вагнера" вышла из Бахмута 5 июня.

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Вагнеровцы снова будут воевать в Украине

Во время разговора с журналистами Пригожин сказал, что подразделения вагнеровцев "отдыхают и набираются силы".

5 августа пока, по прогнозам, ЧВК "Вагнера" в полной боевой готовности сможет выполнять поставленные задачи,

– заявил Пригожин.

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На самом деле не ясно кто из вагнеровцев собирается воевать в Украине, поскольку ВСУ уничтожили почти весь состав террористической организации.

Кроме того, некоторые из боевиков Пригожина вскоре будут воевать против него самого. Напомним, что во время недавнего обмена пленными к российским воинам наведался командир РДК Денис с позывным "Вайт Рекс".

Он предложил оккупантам добровольно вступить в ряды добровольческого формирования. Неожиданно, один из пленных согласился "освобождать" Россию вместе с повстанцами.

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