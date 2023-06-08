Про це 24 Каналу заявив російський опозиційний журналіст Гліб П'яних. Він зауважив, що цей російський комбат розповідав про те, як він роззброїв 10 бійців ПВК "Вагнера". І, мовляв, для цього окупанту знадобилося 110 людей – мотострілецька рота та, ймовірно, його охорона.

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"А потім приїхали якісь інші вагнерівці, звільнили своїх бійців і йому дали "втик". Розігнали цю його армію, зламали ніс та змусили давати покази. А в мене питання – оці 110 людей відстрілювалися чи як?" – зауважив опозиційний журналіст.

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"По цимбалах – беріть"

П'яних припускає, що там, ймовірно, не було глави ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина, адже він нині гастролює Росією. Оскільки війна швидко розвивається, то в полоні у ЗСУ можуть опинитися ті російські солдати, які були свідками того, що відбувалося між російською армією та найманцями.

І ті, мовляв, розкажуть – як все було та чи була перестрілка. Або, можливо, російські армійці від цього підполковника просто відвернулися, коли прийшли найманці Пригожина разом із ФСБ.

"Вони (російські солдати – 24 Канал) сказали: "А, ви, вагнерівці, ФСБ, нам по цимбалах – беріть цього козла". І тут ми переходимо з вами, що Веневітін підполковник – великий козел", – припустив опозиціонер.

Мовляв, цей російський комбат здатний виконати будь-який злочинний наказ.

Ще стало відомо, що проти нього "мобіки" знімали ролики, що він постійно жене їх прям в саме пекло без артилерії. Жалілися його солдати російські. А як вони будуть до нього ставитися, коли виникає якась складна ситуація? Наприклад, пригожинці наїжджають або ФСБ з Пригожиним?

– додав Гліб П'яних.

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