Об этом 24 Каналу заявил российский оппозиционный журналист Глеб Пьяных. Он отметил, что этот российский комбат рассказывал о том, как он разоружил 10 бойцов ЧВК "Вагнера". И, мол, для этого оккупанту понадобилось 110 человек – мотострелковая рота и, вероятно, его охрана.
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"А потом приехали какие-то другие вагнеровцы, освободили своих бойцов и ему дали "втык". Разогнали эту его армию, сломали нос и заставили давать показания. А у меня вопрос – эти 110 человек отстреливались или как?" – отметил оппозиционный журналист.
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"По барабану – берите"
Пьяных предполагает, что там, вероятно, не было главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, ведь он сейчас гастролирует по России. Поскольку война быстро развивается, то в плену у ВСУ могут оказаться российские солдаты, которые были свидетелями того, что происходило между российской армией и наемниками.
И те, мол, расскажут – как все было, была ли перестрелка. Или, может быть, российские солдаты от этого подполковника просто отвернулись, когда пришли наемники Пригожина вместе с ФСБ.
"Они (российские солдаты – 24 Канал) сказали: "А, вы, вагнеровцы, ФСБ, нам по барабану – берите этого козла". И здесь мы переходим с вами, что Веневитин подполковник – большой козел", – предположил оппозиционер.
Мол, этот российский комбат способен выполнить любой преступный приказ.
Еще стало известно, что против него "мобики" снимали ролики, что он постоянно гонит их прямо в сам ад без артиллерии. Жаловались его солдаты российские. А как они будут к нему относиться, когда возникает какая-нибудь сложная ситуация? К примеру, пригожинцы наезжают или ФСБ с Пригожиным?
– добавил Глеб Пьяных.
Российский комбат в плену в ЧВК "Вагнера": что известно
- Вагнеровцы взяли в плен Романа Веневитина – командира 72 мотострелковой бригады российской армии. Между ЧВК "Вагнера" и кадровыми российскими солдатами было по меньшей мере две стычки. Они произошли в направлении Бахмута.
- Российские солдаты обстреляли и разоружили группу вагнеровцев, когда те пытались разминировать путь, чтобы бежать из города. Противодействовал наемникам Пригожина и Веневитин. На следующий день он обстрелял их машину. Но вагнеровцы захватили его в плен.
- Во время допроса российский подполковник заявил, что атаковал ЧВК "Вагнера" из-за личной неприязни.
- После освобождения из плена Роман Веневитин рассказал, что между его бригадой и наемниками напряжение началось еще с момента, когда их перебросили в направление Бахмута. Вагнеровцы вели себя дерзко и постоянно угрожали "обнулить", убить. Бойцы Пригожина похитили старшину одного из российских батальонов, пытали, обливали бензином и угрожали, что сожгут. Наемники похищали и начальника штаба россиян. Оккупанта избили и отобрали авто.