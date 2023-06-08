Об этом 24 Каналу заявил российский оппозиционный журналист Глеб Пьяных. Он отметил, что этот российский комбат рассказывал о том, как он разоружил 10 бойцов ЧВК "Вагнера". И, мол, для этого оккупанту понадобилось 110 человек – мотострелковая рота и, вероятно, его охрана.

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"А потом приехали какие-то другие вагнеровцы, освободили своих бойцов и ему дали "втык". Разогнали эту его армию, сломали нос и заставили давать показания. А у меня вопрос – эти 110 человек отстреливались или как?" – отметил оппозиционный журналист.

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"По барабану – берите"

Пьяных предполагает, что там, вероятно, не было главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, ведь он сейчас гастролирует по России. Поскольку война быстро развивается, то в плену у ВСУ могут оказаться российские солдаты, которые были свидетелями того, что происходило между российской армией и наемниками.

И те, мол, расскажут – как все было, была ли перестрелка. Или, может быть, российские солдаты от этого подполковника просто отвернулись, когда пришли наемники Пригожина вместе с ФСБ.

"Они (российские солдаты – 24 Канал) сказали: "А, вы, вагнеровцы, ФСБ, нам по барабану – берите этого козла". И здесь мы переходим с вами, что Веневитин подполковник – большой козел", – предположил оппозиционер.

Мол, этот российский комбат способен выполнить любой преступный приказ.

Еще стало известно, что против него "мобики" снимали ролики, что он постоянно гонит их прямо в сам ад без артиллерии. Жаловались его солдаты российские. А как они будут к нему относиться, когда возникает какая-нибудь сложная ситуация? К примеру, пригожинцы наезжают или ФСБ с Пригожиным?

– добавил Глеб Пьяных.

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