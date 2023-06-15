Пригожин пошел против Путина, – экс-агент КГБ предположил, как ответит диктатор
Российский президент Владимир Путин заявил, что статус частных военных компаний следует согласовать с законом, чем стал на сторону минобороны. Поскольку глава вагнеровцев Евгений Пригожин все равно отказывается подписывать контракт, это свидетельствует о его сознательном шаге против Путина.
Об этом 24 Каналу рассказал бывший работник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. То, что Пригожин своими действиями бросил вызов Путину, подтверждает также британская разведка.
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"Путин вернулся в свою роль "верховного арбитра", разруливающего всевозможные разборки между своими вассалами. Ситуация для Пригожина усложнилась. Он пошел ва-банк против Путина, потому что до сих пор были только внутренние разборки", – объяснил Жирнов.
Пригожин пошел против Путина: смотрите видео
Накажет ли Путин Пригожина
Российский диктатор никогда не наказывал по-серьезному сильных людей. Он наказывал только слабых или тех, кто не мог ему ответить. По мнению Жирнова, Пригожин как раз относится к "сильным".
Если Путин не накажет Пригожина, это будет означать, что у Путина нет государственной власти, и он не является президентом России,
– убежден экс-агент КГБ.
А главарь вагнеровцев уже давно играет в политической сфере. Он де-факто взял на себя роль "народного героя" и исполняющего обязанности российского президента. Если его не убьют или не посадят, он может стать новым президентом.
Что этому предшествовало
- Министр обороны России Сергей Шойгу 11 июня подписал указ о том, что все российские "добровольческие отряды", находящиеся на фронте, должны заключить контракты. Это касается и ЧВК "Вагнера".
- Однако главарь частной военной компании Евгений Пригожин констатировал, что его наемники и зеки не будут выполнять этот приказ.
- Теперь, когда Пригожин отказывается подписывать контракт с минобороны, против него должно быть возбуждено уголовное дело о создании и участии в незаконном военном формировании. Согласно российскому законодательству, в стране-агрессоре не может существовать никаких частных военных компаний.