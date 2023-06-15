Пригожин пошел против Путина, – экс-агент КГБ предположил, как ответит диктатор

Российский президент Владимир Путин заявил, что статус частных военных компаний следует согласовать с законом, чем стал на сторону минобороны. Поскольку глава вагнеровцев Евгений Пригожин все равно отказывается подписывать контракт, это свидетельствует о его сознательном шаге против Путина.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший работник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. То, что Пригожин своими действиями бросил вызов Путину, подтверждает также британская разведка.

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"Путин вернулся в свою роль "верховного арбитра", разруливающего всевозможные разборки между своими вассалами. Ситуация для Пригожина усложнилась. Он пошел ва-банк против Путина, потому что до сих пор были только внутренние разборки", – объяснил Жирнов.

Пригожин пошел против Путина: смотрите видео

Накажет ли Путин Пригожина

Российский диктатор никогда не наказывал по-серьезному сильных людей. Он наказывал только слабых или тех, кто не мог ему ответить. По мнению Жирнова, Пригожин как раз относится к "сильным".

Если Путин не накажет Пригожина, это будет означать, что у Путина нет государственной власти, и он не является президентом России,

– убежден экс-агент КГБ.

А главарь вагнеровцев уже давно играет в политической сфере. Он де-факто взял на себя роль "народного героя" и исполняющего обязанности российского президента. Если его не убьют или не посадят, он может стать новым президентом.

Что этому предшествовало