Про це 24 Каналу розповів колишній працівник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Те, що Пригожин своїми діями кинув виклик Путіну, підтверджує також британська розвідка.

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"Путін повернувся у свою роль "верховного арбітра", який розрулює всілякі розбірки між своїми васалами. Ситуація для Пригожина ускладнилась. Він пішов ва-банк проти Путіна, бо досі були лише внутрішні розбірки", – пояснив Жирнов.

Пригожин пішов проти Путіна: дивіться відео

Чи покарає Путін Пригожина

Російський диктатор ніколи не карав по-серйозному сильних людей. Він карав лише слабких або тих, що не могли йому відповісти. На думку Жирнова, Пригожин якраз належить до "сильних".

Якщо Путін не покарає Пригожина, це означатиме, що в Путіна немає державної влади, і він не є президентом Росії,

- переконаний ексагент КДБ.

А ватажок вагнерівців уже давно грає в політичній сфері. Він де-факто взяв на себе роль "народного героя" і виконувача обов'язків російського президента. Якщо його не вб'ють чи не посадять, то він може стати новим президентом.

Що цьому передувало