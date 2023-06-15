Про це 24 Каналу розповів колишній працівник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Те, що Пригожин своїми діями кинув виклик Путіну, підтверджує також британська розвідка.
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"Путін повернувся у свою роль "верховного арбітра", який розрулює всілякі розбірки між своїми васалами. Ситуація для Пригожина ускладнилась. Він пішов ва-банк проти Путіна, бо досі були лише внутрішні розбірки", – пояснив Жирнов.
Пригожин пішов проти Путіна: дивіться відео
Чи покарає Путін Пригожина
Російський диктатор ніколи не карав по-серйозному сильних людей. Він карав лише слабких або тих, що не могли йому відповісти. На думку Жирнова, Пригожин якраз належить до "сильних".
Якщо Путін не покарає Пригожина, це означатиме, що в Путіна немає державної влади, і він не є президентом Росії,
- переконаний ексагент КДБ.
А ватажок вагнерівців уже давно грає в політичній сфері. Він де-факто взяв на себе роль "народного героя" і виконувача обов'язків російського президента. Якщо його не вб'ють чи не посадять, то він може стати новим президентом.
Що цьому передувало
- Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу 11 червня підписав указ про те, що всі російські "добровольчі загони", які перебувають на фронті, мають укласти контракти. Це стосується й ПВК "Вагнера".
- Однак ватажок приватної військової компанії Євгєній Пригожин констатував, що його найманці та зеки не виконуватимуть цей наказ.
- Тепер, коли Пригожин відмовляється підписувати контракт з міноборони, проти нього мала б бути порушена кримінальна справа про створення та участь в незаконному військовому формуванні. Відповідно до російського законодавства в країні-агресорці не може існувати жодних приватних військових компаній.