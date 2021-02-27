Конфлікт у Вірменії: Пашинян хоче звільнити главу Генштабу – президент його не підтримує

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вирішив звільнити начальника Генштабу Збройних сил країни Оніка Гаспаряна. Перед цим очільник уряду Вірменії звинуватив військових у спробі перевороту.

Пашинян відповідне клопотання направив президенту республіки Армену Саркісяну. Далі очільник уряду залишає за собою право направити клопотання до Конституційного суду. Там мають перевірити на конституційність ухвалене Саркісяном рішення.

Що було напередодні У Вірменії протести охопили резиденцію президента

Саркісян не підтримав Пашиняна щодо звільнення керівника Генштабу

Як пояснили у пресслужбі вірменського президента, вони докладно вивчили пропозицію Пашиняна. У підсумку дійшли висновку, що проєкт указу про звільнення голови Генштабу суперечить конституції Вірменії.

Таким чином Саркісян відмовився підписувати указ про відставку Гаспаряна та повернув документ із запереченнями.

Водночас у пресслужбі підкреслили, що президент не підтримує жодну політичну силу та не ухвалює рішення з огляду на виключно національні інтереси. Там також відзначили, що Збройні сили повинні залишатися нейтральними в політичних питаннях.

Нинішня ситуація – безпрецедентна, вимагає системних і комплексних рішень. Її не можна вирішити шляхом частої зміни персоналу та не враховуючи поточну ситуацію в країні,

– мовиться у заяві адміністрації президента Вірменії.

Який розвиток отримала ситуація

Пашинян написав у фейсбуці, що знову направив петицію президенту республіки та очікує на її підписання.

За його словами, рішення президента повернути пропозицію про звільнення Гаспаряна назад до апарату прем'єра не допоможе вирішити проблему.

Тим часом, за даними ЗМІ, армія заявила, що підтримує очільника Генштабу Гаспаряна.

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Деталі конфлікту між Пашиняном і начальником Генштабу

Причиною стала суперечка про ефективність російських ракетних комплексів "Іскандер", що стоять на озброєнні Вірменії.

За словами Пашиняна, восени 2020 року під час війни в Нагірному Карабасі вони "не вибухнули або вибухнули лише на 10%".

У підсумку заступник голови Генштабу Тиран Хачатрян не погодився з Пашиняном і назвав подібну думку несерйозною. Після цього, за пропозицією очільника уряду, його звільнили.

Натомість Генштаб Вірменії висловив протест через ситуацію, що склалася. І вони, зі свого боку, почали вимагати відставка Пашиняна.

На думку військових, чинний вірменський уряд – "не в змозі ухвалювати адекватні рішення в кризовій і доленосній для вірменського народу ситуації".

На це Пашинян заявив про спробу держперевороту з боку військових і закликав своїх прихильників вийти на площу Республіки в Єревані до будівлі уряду. Там же він пообіцяв пояснити причину звільнення керівництва штабу.

Що зараз відбувається у Єревані

Станом на вечір 27 лютого за Києвом у центрі вірменської столиці відбуваються масові протести. Їх влаштувала опозиція та вони вимагають відставки Пашиняна, повідомляє телеграм канал MASH.

Мітинг почався з гімну та хвилини мовчання.

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