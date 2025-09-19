Українські захисники продовжують контрнаступальні дії у Донецькій області. Завдяки цим діям вдалося завдати ворогу великих втрат та поповнити обмінний фонд.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час вечірнього звернення 19 вересня.

Що розповів Зеленський про контрнаступ на Донеччини?

Володимир Зеленський зазначив, що українські захисники продовжують контрнаступальні дії на Донецькому напрямку. Йдеться про район Покровська та Добропілля.

Саме там був один із найбільш важливих для росіян напрямків їхнього наступу, і повноцінний наступ вони не змогли там розгорнути, наші військові знищують їхні сили,

– сказав президент.

За словами українського лідера, внаслідок успішних дій Сил оборони росіяни зазнали суттєвих втрат, також було суттєво поповнено й обмінний фонд для нашої держави – кожен день додає російських полонених.

Окрім того, президент подякував усім підрозділам, які залучені до контрнаступальних дій:

79-та та 82-га окремі десантно-штурмові бригади;

1-й, 33-й, 225-й, 425-й штурмові полки;

14-та бригада Національної гвардії України.

Наголосимо, що голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в етері 24 Каналу зауважив, що прямо зараз на Добропільському напрямку відбувається наша одна з наймасштабніших контратакувальних операцій за останній рік. Це не дозволяє підрозділам окупантів деблокувати своїх "побратимів", які опинилися під загрозою оточення.

Що відомо про контрнаступальні дії Сил оборони на Донеччині?