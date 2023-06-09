Контрнаступ ЗСУ буде вкрай ефектним і результативним: інтерв'ю з Михайлом Подоляком

Українські захисники здійснюють оборонно-наступальні дії на передовій і посилюють тиск на ворога. Так, довгоочікуваний контрнаступ наших воїнів буде ефективним.

Ба більше, вище командування нашої держави вже ухвалило певні рішення щодо контрнаступальних дій ЗСУ. Про це та багато важливого в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

Варте уваги Стратегічна помилка чи успішний шантаж: чим може обернутися для Росії підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, що в першій частині інтерв'ю ми розповідали, що треба зробити, щоб Запорізька АЕС не повторила долі Каховської ГЕС, а також про бездіяльність міжнародних організацій. Більше – читайте у матеріалі за посиланням.

Росія "заплатить" за теракт на Каховській ГЕС

– Реджеп Ердоган поговорив вчора з Володимиром Зеленським, а потім поговорив з Владіміром Путіним. В Управлінні зв'язків Адміністрації президента Туреччини повідомили, що Ердоган наголосив на важливості неупередженого розслідування вибуху на греблі Каховської ГЕС, а також запропонували "заморозити конфлікт". Це вся жорстка реакція?

Так, це вся "жорстка" реакція. Ми вже неодноразово про це говорили – Україна у цій війні доведе все до кінця своєю суб'єктністю та не дозволить повторити 2014 рік. Ми ж тоді прийняли цю концепцію, почали грати в цю гру. Сьогодні такого не буде.

Немає жодного "конфлікту" чи "кризи" – є повноцінна неспровокована війна, яка є порушенням міжнародного права і має отримати очевидні юридичні наслідки для країни-агресорки. Є єдина країна-агресорка, з якою не треба розмовляти, домовлятися тощо.

Крім того, немає ніякого "врегулювання", бо немає що "врегульовувати". У нас є агресія, яка чітко описана у міжнародному праві. Для того, щоб вона завершилася країна-агресорка має повністю вийти за межі території України. Зокрема з Криму, який добровільно віддали у 2014 році для того, щоб отримати "стабільний сторічний мир".

Уже на Донбасі були певні дії та спроби захистити територію України, але Крим віддали добровільно. Безумовно, це була помилка. Сьогодні не буде жодного "врегулювання", є перший пункт "формули миру": Росія виходить і тоді юридично розмовляємо. Інших варіантів точно не буде.

Не треба гратися в ігри та брати до уваги риторику на кшталт "заморожування конфлікту" або "НАТО розпочало війну". Є конкретна юридична складова цієї війни: неспровокована агресія і країна-агресорка має програти та понести фізичну, юридичну відповідальність тощо. Тож просуватимемося у цьому напрямку.

Ми ще неодноразово слухатимемо, як виходитиме якийсь суб'єкт – Дмітрій Пєсков – і говоритиме нібито Владімір Путін хоче досягти цілей "СВО" може й не військовим шляхом. Такі дивні пропозиції виглядають інтелектуально нікчемно – "зупинімося, зафіксуємо статус-кво, щоб Росія оговталася, накопичила зброю і потім дорізала".

Я хочу, щоб нам припинили говорити про "врегулювання". Коли країни виходять і говорять про негайне зупинення вогню, то мають сказати іншу фразу для нас, а ми вирішимо, чи влаштовує нас. Вони мають сказати: "Ми вважаємо, що Україна має негайно стати на коліна, підставити себе під ножі Росії й у такий спосіб зафіксуємо статус-кво".

Треба, щоб вони нам так говорили: замість слова "врегулювання" – "станьте на коліна, щоб Росія вас добила, програйте війну, де володієте ініціативою та збільшуєте інтенсивність наступальних дій тощо, збережіть обличчя Путіну".

Оце і є їхнє "врегулювання конфлікту", бо насправді його немає, коли йде масштабна європейська війна. У цій війні ти або виграєш, або програєш. Це класична окопна війна з великою кількістю техніки, мобілізованих тощо.

Суб'єктом, який прийматиме усі рішення, є виключно Україна, де 96% людей говорять, що у цій війні ми маємо дійти до справедливого фіналу і забрати у Росії усі борги за ту величезну кількість злочинів та убивств, зокрема за теракт на Каховській ГЕС.

Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивіться відео

– Чи є у нас розв'язання проблеми, яку Росія створила підривом Каховської ГЕС? Чи можемо ми якось зменшити вплив цієї катастрофи на Україну?

Ми намагаємося зменшити вплив. Для того, щоб отримували воду населені пункти зверху – Кривий Ріг, Нікополь, Марганець та інші – робляться окремі водогони. Проводиться евакуація людей. Безумовно багато населених пунктів будуть вщент знищені й доведеться фактично з нуля їх перебудовувати. Є певні ризики для водного горизонту Херсона.

Ми розуміємо, що на певний час втратимо можливість частково використовувати для сільського господарства Херсонську, Миколаївську та Запорізьку області.

Ми все це аналізуємо, робимо певні заходи та обговорюємо з нашими партнерами, що ми можемо зробити, щоб мінімізувати катастрофічні наслідки для екології регіону. Подивіться, скільки загинуло тварин, скільки підтоплено місць, де зберігалися добрива, які підуть у річище Дніпра й далі у Чорне море.

Страшні кадри після підриву Каховської ГЕС 6 червня: дивіться відео

Шукаємо рішення, думаємо над цим, використовуватимуться певні запобіжники тощо. Взагалі це катастрофа, яка матиме відтерміновані наслідки десятиліттями.

Росія вже розуміє, що не перебуватиме у Запорізькій, Херсонській областях, Криму, Донецьку та Луганську. Тож вона хоче все знищити, випалити усю землю. Росія хоче знищити багато населених пунктів: або зруйнувати їх артилерією, або затопити.

Росіяни роблять це свідомо. Це все злочини. Підрив ГЕС – це використання неселективної зброї, яка прирівнюється за впливом на цивільне населення й інфраструктуру до тактичної ядерної зброї. Це порушення додаткового протоколу 1 Женевської конвенції 1977 року.

Неселективна зброя Зброя, яка не розрізняє цілей, коли її використовують. Вона може пошкодити все навколо без урахування того, що це можуть бути невинні люди або об'єкти цивільної інфраструктури.



Застосування неселективної зброї порушує міжнародні гуманітарні закони, такі як Женевські конвенції, які намагаються обмежити використання зброї, що може спричинити непропорційну шкоду цивільному населенню.

Росія свідомо пішла на використання зброї масового ураження локального типу для того, щоб знищити цивільну інфраструктуру й населення. А це ордер Міжнародного кримінального суду. Ми вже сьогодні мали б почути заяву від МКС, що відкрито відповідне провадження.

Тут навіть не треба говорити про проведення розслідування на території, яку тимчасово контролює ФСБ Росії. Це як миротворча місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Таке розслідування – це фікція, а пропозиції провести його – обнулення міжнародного права як концепції.

Дочекаймося звільнення цих територій і надамо додаткові свідчення про те, що відбувалося, якщо це комусь буде необхідно. Однак сьогодні маємо отримати ордер МКС за геноцидний злочин такого типу.

Чи може ворог зруйнувати Київську ГЕС

– Росія погрожує вдарити по Київській ГЕС. Наскільки це реально, якими можуть бути наслідки, бо ми розуміємо, що неможливо знищити ГЕС ракетами?

Знищити, скажімо так, зовнішнім впливом неможливо. Треба внутрішній підрив. Утім, Збройні Сили достатньо довели ефективність з точки зору ППО, зокрема, що можуть контролювати простір над Київським водосховищем.

Від росіян можна очікувати будь-що, але не треба захоплюватися апокаліптичними сценаріями та тримати себе в такому стані. Так, ЗСУ і Повітряні сили розуміють ризики, які є. Київ атакують практично щоночі: і крилаті ракети, і балістика, і гіперзвук, і дрони постійно. Однак сили ППО достатньо ефективні, тому оцінюємо всі ризики.

Не забуваймо, що в нас є Запорізька АЕС. Там все ж таки змінився контур наповнення басейнів водою, яка потім йде в охолоджувальний контур ЗАЕС. За цим також уважно стежимо.

Росіяни несвідомі того, що відбувається. З інтелектуальної точки зору рівень сьогоднішньої російської еліти дуже низький. Тому вони не розуміють наслідків того, що роблять. Або, навпаки, розуміють, тому максимально жорстко нищать цивільну інфраструктуру.

Однак певні запобіжники є і в ЗСУ, і в ППО України щодо того, щоб зберігати в недоторканності критичні об'єкти. Не лише київські, зокрема Київське водосховище. Загалом ми більш-менш втримали контроль над критичною енергетичною інфраструктурою по країні.

Окупанти двічі вдарили по аміакопроводу на Харківщині

– Разом з підривом в Каховської ГЕС був ще й удар по аміакопроводу на Харківщині. Які там наслідки?

Наслідки теж є. Там був не один, а два удари по аміакопроводу. Це взагалі виходить на спробу використання хімічної зброї. Знову-таки ми говоримо про порушення відповідних конвенцій. Очікуємо на певну реакцію світу.

Російські окупанти 5 і 6 червня атакували аміакопровід біля Масютівки , що у Харківській області. Загалом було зафіксовано 6 прильотів поблизу помпової станції. На щастя, ситуація в районі обстрілу контрольована.

Антоніу Гутерреш (Генеральний секретар ООН – 24 Канал) постійно говорить, мовляв, запускаймо аміакопровід, мінеральне добриво є дуже важливим. Там в Амстердамі чи Роттердамі багато було російського міндобрива, яке заарештували.

Росіяни ж відверто плюють світу в обличчя. Атакують свідомо елемент дуже небезпечної інфраструктури – аміакопровід. Це негатив величезний. Є відео, де видно наслідки. Це вкрай небезпечно для людей. Однак світ удає нібито не знає, що там відбувається.

Утім, про це потрібно постійно говорити й ми це робимо. Говоримо про те, що Росія використовує будь-які інструменти саме терористичного типу. Підрив ГЕС – терористичний інструмент. Удар по фрагменту Куп'янського аміакопроводу – свідомий терористичний елемент. Крилата або балістична ракета, яка залітає в цивільну інфраструктуру по центру міста – це теж терористичний компонент.

Росія сьогодні не має військових компонентів, а лише терористичні. Гутерреш має замість дня російської мови починати дискусії, чи не треба юридично назвати Росію країною-терористкою. Навіть не спонсоркою-тероризму, а саме терористом.

Адже рішення про атаку на ті чи інші критичні об'єкти приймає військово-політичне керівництво Росії. Тобто держава Росія приймає рішення підривати ГЕС, завдавати ударів по аміакопроводу або цивільному населенню в центрах великих міст України.

Сьогодні єдина можливість все ж таки якось відбілити репутацію міжнародних інституцій – визнати Росію країною-терористкою. Навіть попри те, що комусь не хочеться розривати стосунки з Росією, або ж дехто з лобістів країни-агресорки досі, перебуваючи в наглядових радах сировинних компаній Росії, отримує величезні кошти, а корупційні гроші Росії у збільшеному обсязі гуляють сьогодні низкою країн.

Дії ЗСУ на фронті будуть ефектними

– В російських телеграм-каналах пишуть, що контрнаступ ЗСУ вже розпочався. Однак нас попереджали, що може бути така провокація, бо росіяни мають багато заготовлених відео. Що зараз відбувається на українських фронтах?

Це оборонно-наступальні дії з елементами тестування оборонних ліній Росії зі збільшенням інтенсивності обстрілів тилової транспортно-логістичної інфраструктури країни-агресорки.

ЗСУ поводять себе інакше – буде менше розмов, а більше дій. І безумовно це все буде видно, бо ми ж у прямому ефірі всю війну практично даємо. З певними обмеженнями, звісно, на відміну від Росії.



Українські захисники / Генштаб

У нас має виникати саркастична іронія від того, що говорять у російських пабліках чи російському міноборони. Бо вони Leopard "знищили" під виглядом тракторів чи комбайнів John Deere. Це фантастично.

Хай вони себе лякають і створюють певний інформаційний простір у себе в країні. Це такий максимально панічний простір. Давайте їм не допомагати. Не будемо вступати з ними в дискусію, у цьому немає сенсу. Немає там з ким розмовляти, зокрема у межах переговорних процесів.

Генштаб і Ставка Верховного головнокомандувача затвердили чіткі рішення. Президент Володимир Зеленський чітко сказав, що певні рішення на Ставці вже затверджені – куди, як, коли й хто рухатиметься.

Це все відстежується. Сьогодні наші Міноборони й Генштаб чітко тримають інформаційну ситуацію під контролем. Це все виглядатиме достатньо ефектно і навіть ефективно. Ми будемо цілком задоволені тим, як просуваються наші хлопці вперед.

Єдине, що треба пам'ятати – це війна. Це не про якісь там "івенти", одночасні масштабні чи немасштабні дії. Це трагедія. Єдине, що сьогодні мене засмучує – нерозуміння нашими партнерами, що кожен день, поки ми розмовляємо, чи потрібні нам ATACMS, гине певна кількість красивих і мужніх людей.

Не говоримо про росіян. Там немає красивих і мужніх. Подивіться, яких героїв вони зробили у цій війні. Варварство повне. Беруть людину із зони, яка відсиділа чи має термін 19 років за вбивство родини, потім приходить сюди вбивати цивільне населення. Гине тут – його вбивають, відвозять у Росію та кажуть, що він нібито герой.

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Ви розумієте, що таке російська історія? Якщо повернімося в цю історію, треба буде провести обов'язково ревізію всіх цих прізвищ героїв, які Росія і в радянські часи нав'язувала нам з вами. Треба буде провести ревізію, бо в Росії все спотворюють. Наймерзенніших вони роблять потім героями, яким ви маєте казати "дякую".

З одного боку, ця війна дозволить світу, якщо він це захоче, позбутися зайвої нікчемності. Наприклад, коли ви не робите роботу, яка прописана у вас у функціоналі – як у Міжнародного Червоного Хреста. А з іншого боку, вона дозволить ще раз подивитися на минуле людства, щоб ми усвідомили, що таке імперії такого типу як Росія.

Чи може НАТО відправити свої війська в Україну

– The Guardian пише про те, що країни-члени НАТО можуть відправити війська в Україну, якщо на саміті Альянсу Україна не отримає гарантій членства в НАТО та гарантій на перехідний період. Українці, які спостерігали за діями Альянсу протягом півтора року, мало в це вірять.

У нас є дуже простий запобіжник – віримо тільки в Україну. Єдине, що ми хочемо отримати від наших партнерів – швидкі рішення. Щоб було менше бюрократії та всіх цих страхів. Дайте весь обсяг зброї.

Не буде ніякої живої сили, бо такого героїзму, який сьогодні демонструє Україна, навряд чи ми можемо очікувати від інших країн, які зайдуть на територію України. Адже для нас це наша земля, наші сім'ї, наші домівки, які нищать варвари, які прийшли в Україну. Ми захищаємо своє, і в нас зовсім інша мотивація.

Однак для мене дивне трохи інше. Не треба ці слова: ми зайдемо, ми щось будемо робити, це обов'язково. Мені здається, на Заході сьогодні потрібно вести трохи іншу дискусію.

Вони говорять, що мають низку озброєння, переозброюються і віддають в Україну щось старе, а в себе ставлять Patriot, беруть F-16, F-18, F-35. Відтак, матимуть сьогодні потужні армії. Однак у цей час Україні не вистачає зброї, яка веде безпосередньо війну.

У мене питання: а вам навіщо зброя, що ви з нею будете робити? Якщо за песимістичним прогнозом Україна програє війну, ви будете воювати так само як Україна на своїй землі? Ні. Якщо Україна виграє, то з ким ви збираєтесь з масштабними обсягами зброї воювати?

І тоді наступне питання: якщо сьогодні в Європі вже є війна і в ній безпосередньо бере участь єдина країна, яка може воювати, – Росія. То чому треба думати, що вам потрібно залишити 100 танків Leopard 2 собі, а Україні надати 10. А не навпаки – собі 10, щоб продовжувати навчання, а Україні дати 100.

От про це потрібно говорити, а не про фікції – ми зайдемо, ми допоможемо. Треба говорити про конкретику. А давайте ми сконцентруємось на тому, щоб віддати зараз все Україні, тому що вона веде війну за свободу Європи. Це очевидно. Ми все віддамо і для України цього буде достатньо.

І не треба буде говорити про відкриті чи закриті двері, контингенти, "ізраїльський сценарій" або "врегулювання". Треба просто ухвалити принципове рішення, як це роблять Північна Європа та країни Балтії – ми віддамо вам все.

"Зникнення" Буданова і можлива евакуація Бєлгородщини

– Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов заявив, якщо цивільне населення Бєлгородської області Росії звернеться до України та попросить про евакуацію, то ми можемо це зробити, якщо власному "царю" вони не потрібні.

Андрій Юсов абсолютно правий, тому що ми – інші. Ми ж не говоримо про те, що дамо можливість їм тут бути. Ми говоримо, що дамо гуманітарний коридор, виходячи з гуманістичних намірів. Бо ми є частиною сучасної цивілізації.

Ми даємо їм можливість виїхати до іншої країни, де буде табір і вони зможуть пересидіти час, поки буде знищений режим Путіна, якщо вони його не підтримують. Це не означає, що ми визнаємо, що вони круті люди.

Я хочу, щоб ми розуміли: або ми сучасні, або ми такі самі варвари. Але ми з вами не варвари. І тут пан Юсов абсолютно правий. Ми будемо нищити все російське, що буде нам заважати виграти війну. Абсолютно все – все, що окуповане, всіх колаборантів.

Мені не подобаються розмови, мовляв, ми будемо з ними про щось говорити. Ні, не будемо говорити. Або вони втікають з нашої території, а потім йдуть на юридичні процедури. Або ми їх знищимо на окупованих територіях. Абсолютно чітко і свідомо.

Україна постійно говорить про те, що ми є невід'ємною частиною сучасної демократичної цивілізації та маємо себе поводити відповідним чином: абсолютно безжально свідомо знищувати ворогів і водночас давати можливість людям, які хочуть втекти, зробити це й перебувати в третіх країнах.

– Євгеній Пригожин вже говорить, мовляв, якщо найвище керівництво Росії не ухвалить відповідні рішення, він прийде за 2 тижні на Бєлгородщину. Якщо заговорили про ГУР, то хочу спитати: що з Кирилом Будановим? Раніше ми питали, що з Валерієм Залужним, а тепер цікавить доля Буданова.

Не "їжте" інформацію з Росії. З Будановим, так само як і з Залужним, все в нормі. Люди працюють, щоденно спілкуються у межах засідань з президентом. Через день беруть участь безпосередньо у Ставках.

Пан Буданов вкрай ефективно особисто модерує ті чи інші операції, які сьогодні жахають Росію. Росіяни, якщо вони не можуть щось зробити з ефективними менеджерами – з тим же Залужним або Будановим – продовжують думати, що в сучасному інформаційному світі можна вкидати якісь дикі фейки й на них має хтось реагувати.

Тож із саркастичною іронією ставимось до всього, що говорять росіяни. Не реагуємо, не завертаємо уваги. І взагалі треба вже забути, що вони мають якісь інсайди. Немає сьогодні інстайду в росіян. Але є важливий нюанс – я повернусь до Бєлгорода.

По-перше, бєлгородці не думають – у них недостатньо для цього ресурсу. По-друге, те, що робить Пригожин – це не про те, що він кудись зайде і буде контролювати. Він підкреслює, що Росія сьогодні дуже поступово перетворюється у так зване failed state – "неспроможна держава".

Росія не контролює зовнішні кордони, вона вже частково не контролює території, зокрема такі великі як Бєлгородська область. І якщо туди прийде Пригожин і контролюватиме цю територію, це означатиме, що її контролює не держава.

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По-третє, Росія як держава втратила монополію на насилля. Сьогодні монополія є не тільки у Пригожина, але й у низки інших недержавних угруповань. Зокрема у таких партизанських, як РДК та легіон "Свобода Росії". Все це говорить, що поступово Росія втрачає свою державність.

Ці теракти є також свідченням того, що Росія й своїй панічності, втрачає державність і шукає можливість через теракти проявити своє маніфестне нутро. Тобто сказати: "бійтесь нас, бо ми все ще є".

Коли ти заганяєш щура кудись, то він вже абсолютно несвідомо робить якісь жахливі речі. Сьогодні ми це бачимо. Російська державність під назвою "щур" демонструє своє справжнє нутро, атакуючи ті чи інші цивільні об'єкти.

Відтак, Пригожин абсолютно свідомий того, що Росія як інституція, розпадається та не контролює певні процеси. Там прискорюватиметься розпад держави. Тоді Путін втрачатиме остаточні інструменти впливу на державність.

І тоді з'явиться Пригожин та інші й почнуть внутрішню війну за перерозподіл впливів та формування нової еліти. Це ми з вами побачимо вже невдовзі.