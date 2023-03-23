Політтехнолог розповів, як анонс контрнаступу ЗСУ впливає на російське суспільство й армію

Генерал-полковник Олександр Сирський натякнув, що зовсім скоро може відбутися контрнаступ українських сил. За його словами, події будуть розвиватись так, як це було свого часу під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп'янськом.

Політтехнолог, експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, як ця інформація впливає на російське суспільство і на російських військових.

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Рейтинги катастрофічно знижуються

За його словами, повідомлення про український контрнаступ лунають не тільки від українського військового командування, а також від аналітиків з США, європейських військово-аналітичних центрів.

Потім на російських пропагандистських шоу – у Соловйова чи Скабєєвої – збирають експертів і починають розмірковувати на цю тему: коли відбудеться контрнаступ, по яких напрямках, скільки важкої зброї вже надійшло в Україну тощо. І це стає головною темою доби або навіть тижня,

– зауважив експерт.

За його словами, коли пересічний росіянин вмикає телебачення, то замість переможних тем, він бачить, як у цих шоу обсмоктують український контрнаступ.

"І це не додає їм впевненості чи переможних настроїв. І саме тому рейтинги пропагандистських шоу катастрофічно знижуються", – додав Тизенгаузен.

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Мають негативний вплив

На його думку, для російських військових український контрнаступ – це не якась фантастична подія.

Вони вже бачили попередні прецеденти на Харківському та Херсонському напрямках. До цього ЗСУ проводилась певна робота – завдавалися удари по командних центрах, логістичних шляхах, аеродромах окупантів. Знекровлювалась територія, на яку потім буде спрямований контрнаступ,

– підкреслив він.

Політтехнолог зазначив, що зараз російські військові гадають, чи на їхню ділянку фронту підуть ЗСУ, чи на сусідню.

"Є така приказка, очікування смерті є гіршим, ніж сама смерть. Її можна перефразувати: очікування контрнаступу гірше самого контрнаступу. Тому такі заяви інформаційно-психологічно негативно впливають і на російське суспільство, і на російських військових", – резюмував Борис Тизенгаузен.

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