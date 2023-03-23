Политтехнолог рассказал, как анонс контрнаступления ВСУ влияет на российское общество и армию
Генерал-полковник Александр Сырский намекнул, что совсем скоро может произойти контрнаступление украинских сил. По его словам, события будут развиваться так, как это было в свое время под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском.
Политтехнолог, эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, как эта информация влияет на российское общество и на российских военных.
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Рейтинги катастрофически снижаются
По его словам, сообщения об украинском контрнаступлении звучат не только от украинского военного командования, а также от аналитиков из США, европейских военно-аналитических центров.
Затем на российских пропагандистских шоу – у Соловьева, Скабеевой – собирают экспертов и начинают размышлять на эту тему: когда произойдет контрнаступление, по каким направлениям, сколько тяжелого оружия уже поступило в Украину и т.д. И это становится главной темой на протяжении суток или даже недели,
– заметил эксперт.
По его словам, когда рядовой россиянин включает телевидение, то вместо победных тем он видит, как в этих шоу обсасывают украинское контрнаступление.
"И это не придает ему уверенности или победоносных настроений. И именно поэтому рейтинги пропагандистских шоу катастрофически снижаются", – добавил Тизенгаузен.
Борис Тизенгаузен объяснил, какое влияние имеют в России заявления о наступлении ВСУ: смотрите видео
Оказывают негативное влияние
По его мнению, для российских военных украинское контрнаступление – это не какое-то фантастическое событие.
Они уже видели предыдущие прецеденты на Харьковском и Херсонском направлениях. До этого ВСУ проводилась определенная работа – наносились удары по командным центрам, логистическим путям, аэродромам оккупантов. Обескровливалась территория, на которую затем будет направлено контрнаступление,
– подчеркнул он.
Политтехнолог отметил, что сейчас российские военные думают, пойдут ли на их участок фронта ВСУ, или на соседний.
"Есть такая поговорка, ожидание смерти хуже самой смерти. Ее можно перефразировать: ожидание контрнаступления хуже самого контрнаступления. Поэтому такие заявления информационно-психологически негативно влияют и на российское общество, и на российских военных", – резюмировал Борис Тизенгаузен.
Контрнаступление Вооруженных сил Украины: важное
- Экссоветник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов подчеркнул, что ключевая задача контрнаступления ВСУ – остановить врага и его наступательный потенциал, который сохраняется. А также освободить оккупированные Россией украинские территории и выйти на границы 1991 года.
- Военный эксперт Александр Мусиенко отметил, что подготовка к контрнаступлению продолжается. Он может состояться в конце весны или, возможно, летом. Пока это неизвестно. По его словам, судя по сообщениям, часто появляющимся из разных источников, – это может быть Юг.
- Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман подчеркнул, что для проведения наступательных операций украинские военные нуждаются по меньшей мере миллионе снарядов. Он отметил, что США увеличили производство снарядов в десять раз.